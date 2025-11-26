Ecommbx
LIKE ONLINE

Την απέλυσαν για ένα κομμάτι τυρί: Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε το σούπερ μάρκετ

 26.11.2025 - 12:21
Την απέλυσαν για ένα κομμάτι τυρί: Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε το σούπερ μάρκετ

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας (TSJ) τάχθηκε υπέρ της απόλυσης μιας υπαλλήλου σε τμήμα ντελικατέσεν μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, μετά το περιστατικό κατά το οποίο η εργαζόμενη καταγράφηκε να καταναλώνει ένα κομμάτι τυριού εν ώρα εργασίας. Η υπόθεση, που αρχικά είχε χαρακτηριστεί «άδικη απόλυση», κατέληξε τελικά να επιβεβαιώσει τη νομιμότητα της πειθαρχικής ποινής.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 5 Ιουνίου 2023. Σύμφωνα με την εταιρεία, η υπάλληλος, ενώ προετοίμαζε μια παραγγελία για πελάτη, ζύγισε μια φέτα τυρί και στη συνέχεια πήρε κομμάτι από άλλο δοχείο, το έφαγε και έπειτα έκοψε επιπλέον μέρος από τη φέτα που επρόκειτο να παραδώσει. Τα γεγονότα καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, οι οποίες -όπως υπενθυμίζει η απόφαση- ήταν ευδιάκριτες και γνωστές στο προσωπικό.

Παρά την ύπαρξη οπτικού υλικού, το Πρωτοδικείο Εργατικών Διαφορών της Τεράσα είχε αρχικά αποφανθεί υπέρ της εργαζόμενης. Χαρακτήρισε την απόλυση καταχρηστική και διέταξε είτε την επιστροφή της στην εργασία είτε την καταβολή αποζημίωσης ύψους 875,33 ευρώ. Η εταιρεία, ωστόσο, άσκησε έφεση, θεωρώντας ότι το γεγονός συνιστά σοβαρή παραβίαση των εσωτερικών κανονισμών.

Τυρί

Το TSJ ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση, υπογραμμίζοντας ότι, ανεξάρτητα από το μικρό οικονομικό κόστος του προϊόντος, η πράξη χαρακτηρίζεται ως οικειοποίηση περιουσίας της εταιρείας. Σύμφωνα με το σκεπτικό, αυτό συνιστά επαρκή λόγο για πειθαρχικό παράπτωμα και κατ' επέκταση απόλυση. Το δικαστήριο σημείωσε επίσης ότι η εργαζόμενη ήταν απολύτως ενημερωμένη για τους κανόνες που απαγορεύουν την κατανάλωση μη εξουσιοδοτημένων προϊόντων κατά τη διάρκεια της βάρδιας της.

Οι δικαστές κατέληξαν ότι η συμπεριφορά της υπαλλήλου δεν ήταν αποτέλεσμα στιγμιαίας αμέλειας, αλλά συνειδητής επιλογής, γεγονός που ενισχύει τη θέση της επιχείρησης πως η παραβίαση ήταν σοβαρή και επαρκής για τερματισμό της σύμβασης.

Η υπόθεση έρχεται να υπενθυμίσει, όπως σχολιάζουν νομικές πηγές, ότι ακόμη και φαινομενικά ασήμαντες ενέργειες στους χώρους εργασίας μπορεί να αποκτήσουν βαρύνουσα σημασία όταν παραβιάζουν ρητούς κανονισμούς.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

