Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤο κοινό γύρισε την πλάτη στο νέο iPhone – Ποιος ο λόγος
LIKE ONLINE

Το κοινό γύρισε την πλάτη στο νέο iPhone – Ποιος ο λόγος

 26.11.2025 - 12:25
Το κοινό γύρισε την πλάτη στο νέο iPhone – Ποιος ο λόγος

Λεπτό σαν χαρτί, προωθήθηκε ως το πιο εντυπωσιακό σχεδιαστικό άλμα της Apple εδώ και χρόνια.

Όμως, οι πρώτοι εμπορικοί αριθμοί του iPhone Air μοιάζουν περισσότερο με προσγείωση παρά με απογείωση.

Και η αγορά στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η εμφάνιση δεν αρκεί.

iPhone Air: Ένας «αέρας» που δεν έπεισε

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ των Financial Times, παρά την τεράστια δημοσιότητα και τον ενθουσιασμό που προκάλεσε κατά την παρουσίασή του τον Σεπτέμβριο, το iPhone Air καταγράφει χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση, σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς.

Ο πιο λεπτός σχεδιασμός στην ιστορία της εταιρείας, μόλις 5,64 χιλιοστά, δεν στάθηκε αρκετός για να δελεάσει τους καταναλωτές.

Ο συνδυασμός «κομψότητας» και υψηλής τιμής –χωρίς αντίστοιχα κορυφαίες επιδόσεις– φαίνεται πως δημιούργησε περισσότερα ερωτήματα παρά ενθουσιασμό.

Η τιμή και οι συμβιβασμοί

Το νέο Air κοστολογείται στα 999 δολάρια, μόλις 100 δολάρια κάτω από το iPhone Pro. Αυτό τοποθετεί το Air σε μια δύσκολη μεσαία ζώνη: αρκετά ακριβό για να θεωρείται πρόταση που αξίζει, όχι αρκετά ισχυρό για να βρεθεί δίπλα στα κορυφαία μοντέλα.

Για να επιτευχθεί το εξαιρετικά λεπτό προφίλ του, η Apple λέγεται ότι προχώρησε σε μειώσεις χαρακτηριστικών: αφαίρεση δεύτερου ηχείου, απουσία ultra-wide και telephoto φακών, μικρότερη μπαταρία.

Αν και η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι η αυτονομία είναι μια «ολόκληρη μέρα», λάνσαρε ταυτόχρονα και αποσπώμενο battery pack — κάτι που αρκετοί αναλυτές είδαν ως ένδειξη ότι οι αντοχές του Air δεν είναι ακριβώς εντυπωσιακές.

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Σύμφωνα με αναλυτικές εκτιμήσεις της αγοράς, η παραγωγή του Air περιορίστηκε σημαντικά μέσα σε λίγες εβδομάδες, καθώς η ζήτηση κινήθηκε σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα των αρχικών προβλέψεων.

Παρά την τεράστια επισκεψιμότητα στις online σελίδες του προϊόντος τον μήνα του λανσαρίσματος, το ποσοστό μετατροπής σε αγορά ήταν εντυπωσιακά χαμηλότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς iPhone 17.

Η αγορά στέλνει το μήνυμα

Αναλυτές σημειώνουν ότι η πλειονότητα των καταναλωτών στράφηκε σε συσκευές με καλύτερες κάμερες, μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας και υψηλότερες επιδόσεις – πρόσθετα χαρακτηριστικά που θεωρούνται πιο σημαντικά από λίγα επιπλέον χιλιοστά λεπτότητας.

Μάλιστα, στην κρίσιμη αγορά της Κίνας, όπου η Apple προσπαθεί να ανακτήσει χαμένο έδαφος από ανταγωνιστές όπως Huawei και Xiaomi, το Air καταγράφεται ως το ασθενέστερο μοντέλο της σειράς.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της Apple

Η αποδοχή του Air αντιμετωπίζεται από πολλούς ως «δοκιμαστικό βήμα» πριν από ένα μελλοντικό foldable iPhone, το οποίο εκτιμάται ότι θα παρουσιαστεί μέσα στο επόμενο έτος.

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, αυτή η πρώτη προσπάθεια ίσως λειτουργήσει ως «γενική πρόβα» — και το πραγματικό στοίχημα είναι η επόμενη μεγάλη στροφή.

Το iPhone Air απέδειξε πως ο σχεδιασμός δεν αρκεί για να εγγυηθεί δυναμικές πωλήσεις. Οι χρήστες, πλέον ενημερωμένοι και απαιτητικοί, επιλέγουν ψύχραιμα: τιμή, απόδοση, διάρκεια μπαταρίας, κάμερες.

Και αν η Apple θέλει να ξαναγράψει την αφήγηση, ίσως χρειαστεί κάτι περισσότερο από «αέρα» — ίσως χρειάζεται πραγματική καινοτομία που δεν περιορίζεται στη σιλουέτα.

 

ΠΗΓΗ: ot.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οργή για βίντεο με «δασκάλα της χρονιάς» να χτυπάει 22 φορές με ζώνη τον γιο της επειδή δεν έκανε τις δουλειές που του είπε
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή - Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Έρχεται η κακοκαιρία ADEL με βροχές και καταιγίδες - Πώς θα επηρεάσει την Κύπρο
Ώρες αγωνίας για τον 78χρονο Αριστοτέλη - Απουσιάζει από την οικία του στον Στρόβολο - Δείτε φωτογραφία
Απέσπασαν χιλιάδες ευρώ από εταιρεία στη Λευκωσία - Πώς κατάφεραν να τους εξαπατήσουν
Τσάκωσαν διαρρήκτη μέσα σε κατοικία - «Έμπλεξε» με αυτό που εντοπίστηκε στην κατοχή του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Την απέλυσαν για ένα κομμάτι τυρί: Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε το σούπερ μάρκετ

 26.11.2025 - 12:21
Επόμενο άρθρο

Μήπως έχεις αυτό το σπάνιο νόμισμα; Μπορείς να το πουλήσεις και να βγάλεις χιλιάδες ευρώ - Δείτε φωτογραφία

 26.11.2025 - 12:29
Ιστορική συμφωνία για οριοθέτηση της ΑΟΖ υπέγραψαν Κύπρος και Λίβανος

Ιστορική συμφωνία για οριοθέτηση της ΑΟΖ υπέγραψαν Κύπρος και Λίβανος

Ιστορική συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ υπέγραψαν την Τετάρτη (26/11) ανοίγοντας το δρόμο για πιθανή εξερεύνηση για ενεργειακούς πόρους στο μέλλον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ιστορική συμφωνία για οριοθέτηση της ΑΟΖ υπέγραψαν Κύπρος και Λίβανος

Ιστορική συμφωνία για οριοθέτηση της ΑΟΖ υπέγραψαν Κύπρος και Λίβανος

  •  26.11.2025 - 12:43
Ο Μάριος Καρογιάν συγκαλεί τα συλλογικά όργανα: Ενημέρωση για την «πρόταση» Νικόλα και ανακοίνωση της απόφασής του, για υποψηφιότητα στις βουλευτικές

Ο Μάριος Καρογιάν συγκαλεί τα συλλογικά όργανα: Ενημέρωση για την «πρόταση» Νικόλα και ανακοίνωση της απόφασής του, για υποψηφιότητα στις βουλευτικές

  •  26.11.2025 - 06:24
VIDEO-Ανεμοστρόβιλος στο Αυγόρου: Συγκλονίζει η μαρτυρία κατοίκου - «Έχει φύγει η στέγη του σπιτιού - Μας ακολουθούσε, ήταν πολύ τρομαχτικό»

VIDEO-Ανεμοστρόβιλος στο Αυγόρου: Συγκλονίζει η μαρτυρία κατοίκου - «Έχει φύγει η στέγη του σπιτιού - Μας ακολουθούσε, ήταν πολύ τρομαχτικό»

  •  26.11.2025 - 09:04
Απόπειρα φόνου: Παραπέμφθηκε σε δίκη ο 22χρονος ΣΥΟΠ για πυροβολισμούς εναντίον γνωστού προσώπου - Οι 11 κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Απόπειρα φόνου: Παραπέμφθηκε σε δίκη ο 22χρονος ΣΥΟΠ για πυροβολισμούς εναντίον γνωστού προσώπου - Οι 11 κατηγορίες που αντιμετωπίζει

  •  26.11.2025 - 09:42
Ευρωπαϊκή Ένωση: Η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τις πέντε προτεραιότητες της Κομισιόν στις συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ευρωπαϊκή Ένωση: Η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τις πέντε προτεραιότητες της Κομισιόν στις συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία

  •  26.11.2025 - 11:14
Η viral εικόνα που άναψε φωτιές στο Facebook: Κύπριος οδηγός προκαλεί με εξωφρενικό παρκάρισμα σε θέσεις ΑμεΑ

Η viral εικόνα που άναψε φωτιές στο Facebook: Κύπριος οδηγός προκαλεί με εξωφρενικό παρκάρισμα σε θέσεις ΑμεΑ

  •  26.11.2025 - 09:05
Βίντεο από τη στιγμή που η Turkish Airlines πετάει πάνω από την ελεύθερη Λευκωσία – Σε ποιες περιοχές έγινε ορατό το αεροσκάφος

Βίντεο από τη στιγμή που η Turkish Airlines πετάει πάνω από την ελεύθερη Λευκωσία – Σε ποιες περιοχές έγινε ορατό το αεροσκάφος

  •  26.11.2025 - 08:37
Αυτό το wine lounge ανοίγει ανακαινισμένο... μέσα στο δάσος - Δείτε πότε και που - Φωτογραφίες

Αυτό το wine lounge ανοίγει ανακαινισμένο... μέσα στο δάσος - Δείτε πότε και που - Φωτογραφίες

  •  26.11.2025 - 12:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα