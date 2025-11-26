Μήπως έχεις αυτό το σπάνιο νόμισμα; Μπορείς να το πουλήσεις και να βγάλεις χιλιάδες ευρώ - Δείτε φωτογραφία

Είναι το κέρμα των 2 ευρώ με το έμβλημα της Elbphilharmonie του Αμβούργου. Εχει κοπεί σε περίπου 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Το αναμνηστικό νόμισμα βρίσκεται στα πορτοφόλια από τις αρχές του 2023.

Όπως βλέπουμε σε πλατφόρμες όπως το Ebay, επιλεγμένα κομμάτια πωλούνται ακόμα και για αρκετές χιλιάδες ευρώ. Αυτή την περίοδο υπάρχει μάλιστα ένα που αγγίζει τα 2.500 ευρώ. Στο παρελθόν το έχουμε δει και ακόμα πιο πάνω.

Να σημειώσουμε βέβαια το εξής: Το ότι κάποιος πουλάει σε τέτοιες τιμές, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα βρει και κάποιον αγοραστή. Ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ίσως γίνονται… και παζάρια.