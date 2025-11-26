Ανατροπή στην Ευρώπη: Κατρακυλούν σε πωλήσεις τα μοντέλα diesel - Ποια τεχνολογία πήρε το προβάδισμα

Ένα νέο αυτοκίνητο που ταξινομείται το 2025 στην Ελλάδα αναμένεται να κυκλοφορεί στους δρόμους για τουλάχιστον 15 χρόνια, καθώς στη χώρα μας οι στατιστικές δείχνουν ότι οι οδηγοί κρατούν κατά μέσο όρο το όχημά τους για 17,5 χρόνια.

Το ερώτημα είναι αν μέχρι τότε ο κινητήρας diesel θα έχει ξεπεραστεί τεχνολογικά ή θα είναι οικονομικά ασύμφορος, λόγω φορολογίας ή κόστους καυσίμου, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξαγγείλει εδώ και καιρό ότι το 2035 θα απαγορευτεί η πώληση νέων αυτοκινήτων με θερμικό κινητήρα. Είναι προφανές επομένως ότι η αγορά ενός diesel σήμερα δεν σχετίζεται μόνο με το παρόν, αλλά και με το μέλλον.

Από την άλλη μεριά, η αγορά υβριδικών αυτοκινήτων δεν δείχνει να πτοείται από την παραπάνω εξαγγελία. Το 2021 τα αυτοφορτιζόμενα υβριδικά μοντέλα ξεπέρασαν για πρώτη φορά σε πωλήσεις τα diesel στην Ευρώπη, ενώ έναν χρόνο αργότερα, και τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα είχαν μεγαλύτερη ζήτηση από τα diesel, επίσης για πρώτη φορά στην Ευρώπη.Τώρα η άλλοτε δημοφιλέστατη κατηγορία αυτοκινήτων υποχωρεί ακόμη χαμηλότερα -στην τέταρτη θέση.

Και αυτό γιατί για τους πρώτους δέκα μήνες του 2025, τα plug-in hybrid μοντέλα κατέχουν μερίδιο αγοράς 9,4%. Την ίδια περίοδο, τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα αντιστοιχούν μόλις στο 8% των ταξινομήσεων νέων αυτοκινήτων στις 27 χώρες της Ε.Ε., καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.



Παρόμοια είναι και η εμπορική πτώση τους το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα. Από το 40% που κατείχαν στις νέες ταξινομήσεις το 2014, το ποσοστό έχει πλέον περιοριστεί μόλις στο 7,2% για το 2024. Αντιθέτως, τα υβριδικά (mild και full) φτάνουν το 42,3%, ενώ τα βενζινοκίνητα βρίσκονται στο 35,7%.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιλογές με diesel κινητήρα, ακόμα και με συστήματα υβριδικής υποβοήθησης, έχουν μειωθεί αρκετά και έχουν εξαλειφθεί στις πιο προσιτές κατηγορίες, όπως στα μικρά SUV και στα αυτοκίνητα πόλης.



Είναι γεγονός επίσης ότι τα πιο «πράσινα» αυτοκίνητα συνήθως απολαμβάνουν και χαμηλότερη φορολογία –ένας ακόμη λόγος που τα άλλοτε κυρίαρχα diesel αυτοκίνητα γίνονται λιγότερο δημοφιλή.

Από την άλλη μεριά, τα υβριδικά αποτελούν πλέον πάνω από το ένα τρίτο των ταξινομήσεων νέων αυτοκινήτων στις παραπάνω χώρες κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2025. Με μερίδιο αγοράς 34,7%, βρίσκονται άνετα μπροστά από τα βενζινοκίνητα (26,9%) και τα ηλεκτρικά (18,3%).

