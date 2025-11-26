Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέλετε μια αλλιώτικη απόδραση για το Σαββατοκύριακο; Αυτός είναι ο ιδανικός προορισμός - Μια έπαυλη που τα έχει όλα

 26.11.2025 - 12:33
Θέλετε μια αλλιώτικη απόδραση για το Σαββατοκύριακο; Αυτός είναι ο ιδανικός προορισμός - Μια έπαυλη που τα έχει όλα

Αν ψάχνεις αφορμή για απόδραση στο χωριό το Σαββατοκύριακο και όχι μόνο, το όμορφό Πέρα Πεδί είναι ο ιδανικός προορισμός.

Μια έπαυλη σε ένα πανέμορφό σημείο περιμένει να σε υποδεχθεί.

Στην άκρη ενός ήσυχου ορεινού χωριού, το «Stou Savvide» είναι ένα πέτρινο σπίτι 300 τ.μ. που περιβάλλεται από οπωροφόρα δέντρα και δασικό αέρα που θα σε αναζωογονήσει. Είτε θέλετε να μείνετε με την οικογένεια ή φίλους είτε θέλετε μια απόδραση από την καθημερινότητα και από τη δουλειά, το σπίτι αυτό προσφέρει χώρο για να συγκεντρωθείτε, να μαγειρέψετε, να ξεκουραστείτε και να επανασυνδεθείτε, μέσα και έξω.

Τα υπνοδωμάτια

-6 δίκλινα υπνοδωμάτια, το καθένα με ιδιωτικό μπάνιο και ένα διπλό sofa bed.

-Στο ισόγειο υπάρχουν 3 δωμάτια: 1 μέσα στο σπίτι ensuite, ένα sofa bed και ένα ανεξάρτητο έξω, πάλι με ιδιωτικό μπάνιο. 

 

Χώροι Διαβίωσης

-2 σαλόνια

-Smart TV, βιβλία και ζεστές γωνιές για χαλάρωση

-Wi-Fi και ισχυρό σήμα κινητής τηλεφωνίας σε όλο το σπίτι

-Τραπεζαρία

-Πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα

 

Εξωτερικοί Χώροι

-200 τ.μ. κήποι και χώροι συγκέντρωσης

-Βεράντα με πέργκολα για σκιερά γεύματα ή πρωινό καφέ

-Χώρος με γκαζόν για παιχνίδι ή γιόγκα

-Wi-Fi, κεντρική θέρμανση, μερικός κλιματισμός

-Ιδιωτική είσοδος με εύκολο πάρκινγκ σε κοντινή απόσταση

 

Τι το κάνει ξεχωριστό

Κάθε μέρος του σπιτιού έχει ανακαινιστεί προσεκτικά για να διατηρήσει τον αρχικό του χαρακτήρα, προσφέροντας παράλληλα την άνεση και τη ζεστασιά της σύγχρονης ζωής στο χωριό. Από τα δροσερά πέτρινα δάπεδα το καλοκαίρι, μέχρι το τζάκι που λάμπει τον χειμώνα, το σπίτι αλλάζει με τις εποχές — πάντα φιλόξενο και πάντα ήρεμο.

 

Κάντε κράτηση για τη διαμονή σας

Tηλ.: +357 99474832

Website: https://stousavvide.com/contact/

Whatsapp: +357 99474832

Ιστορική συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ υπέγραψαν την Τετάρτη (26/11) ανοίγοντας το δρόμο για πιθανή εξερεύνηση για ενεργειακούς πόρους στο μέλλον.

