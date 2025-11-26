To ChatGPT μετατρέπεται τώρα και σε προσωπικό βοηθό αγορών – Τι αλλάζει

Αντί να περιηγείται κάποιος σε δεκάδες ιστοσελίδες μπορεί τώρα να περιγράψει αυτό που ψάχνει είτε πρόκειται για την πιο αθόρυβη ασύρματη ηλεκτρική σκούπα, μια σύγκριση ποδηλάτων ή ένα δώρο για ένα τετράχρονο παιδί και το ChatGPT θα δημιουργήσει έναν λεπτομερή, εξατομικευμένο οδηγό αγοράς.

Η λειτουργία ξεκινά να διατίθεται από σήμερα σε κινητό και web για όλους τους συνδεδεμένους χρήστες στα πλάνα Free, Go, Plus και Pro. Για να υποστηριχθεί η χριστουγεννιάτικη περίοδος αγορών η OpenAI προσφέρει σχεδόν απεριόριστη χρήση του Shopping Research καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Το σύστημα λειτουργεί κάνοντας διευκρινιστικές ερωτήσεις, αναζητώντας πληροφορίες στον ιστό για ενημερωμένα στοιχεία προϊόντων, ελέγχοντας αξιόπιστες πηγές και χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Μνήμης του ChatGPT (αν είναι ενεργοποιημένη) για να εξατομικεύει τις προτάσεις.

Εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες του ChatGPT βασίζονται ήδη στο εργαλείο για να συγκρίνουν προϊόντα, να κατανοούν χαρακτηριστικά και να πλοηγούνται στη χαοτική αγορά. Ωστόσο, μέχρι τώρα, οι απαντήσεις του ChatGPT περιορίζονταν από την ταχύτητα με την οποία μπορούσε να ανακτήσει πληροφορίες και από το βάθος που ζητούσε ο χρήστης.

Το Shopping Research εισάγει δομημένη, πολυσταδιακή αξιολόγηση προϊόντων έναν βαθύτερο τύπο καθοδήγησης που παραδοσιακά απαιτούσε χειροκίνητη έρευνα σε δεκάδες καρτέλες. Αποδίδει ιδιαίτερα καλά σε κατηγορίες με πολύπλοκες προδιαγραφές και συμβιβασμούς, όπως ηλεκτρονικά, οικιακές συσκευές, προϊόντα ομορφιάς, εξοπλισμός γυμναστικής και είδη σπιτιού. Πρόκειται επίσης για μία από τις πρώτες μεγάλες εφαρμογές του GPT-5 mini, που εκπαιδεύτηκε ειδικά για αγορές χρησιμοποιώντας ενισχυτική μάθηση, βελτιστοποιημένο για ανάγνωση σελίδων προϊόντων, παράθεση πηγών και σύνθεση λεπτομερειών από πολλούς ιστότοπους.

Αν έχεις περάσει ώρες συγκρίνοντας προϊόντα, διαβάζοντας κριτικές, ελέγχοντας προδιαγραφές και φτιάχνοντας λίστες, αυτή η λειτουργία μειώνει δραματικά τον κόπο. Απλώς περιγράφεις αυτό που χρειάζεσαι, απαντάς σε λίγες διευκρινιστικές ερωτήσεις και το ChatGPT επιστρέφει έναν εξατομικευμένο και ενημερωμένο οδηγό αγοράς με προτάσεις, διαφορές, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, τιμές και διαθεσιμότητα. Καθώς αλληλεπιδράς με τις προτάσεις με εντολές όπως «περισσότερα σαν αυτό» ή «δεν με ενδιαφέρει» η έρευνα προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο. Και επειδή οι συνομιλίες των χρηστών δεν κοινοποιούνται σε εμπόρους, οι προτάσεις παραμένουν οργανικές και αμερόληπτες. Είτε κάνεις χριστουγεννιάτικες αγορές, είτε συγκρίνεις gadgets, είτε αντικαθιστάς συσκευές σπιτιού, το Shopping Research προσφέρει μια επιμελημένη εμπειρία που εξοικονομεί χρόνο και μειώνει την υπερφόρτωση επιλογών.

Η OpenAI σκοπεύει να επεκτείνει το Shopping Research σε περισσότερες κατηγορίες προϊόντων και να βελτιώσει την εξατομίκευση όσο το ChatGPT μαθαίνει τις προτιμήσεις του χρήστη. Η λειτουργία θα ενσωματωθεί βαθύτερα και στο ChatGPT Pulse για τους χρήστες Pro, ενδεχομένως προβάλλοντας προληπτικές προτάσεις όπως αξεσουάρ για κάτι που συζητήθηκε πρόσφατα.

Μελλοντικές ενημερώσεις θα επιτρέψουν άμεσες αγορές μέσα στο ChatGPT μέσω συμμετεχόντων εμπόρων χρησιμοποιώντας Instant Checkout. Καθώς η OpenAI βελτιώνει τις τοπικές παραπομπές και την ακρίβεια των πηγών, το Shopping Research μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ολοκληρωμένους βοηθούς αγορών με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης. Η OpenAI λέει ότι αυτό είναι «μόνο η αρχή» στην προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ανακαλύπτουν και συγκρίνουν προϊόντα online.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr