Αυτό το wine lounge ανοίγει ανακαινισμένο... μέσα στο δάσος - Δείτε πότε και που - Φωτογραφίες

Το The Anama Concept στον Λυθροδόντα, το Σάββατο 29/11, από τις 18:30-23:00 ανοίγει τις πόρτες του για μια ξεχωριστή βραδιά, υποδεχόμενο τους καλεσμένους του στο πρόσφατα ανακαινισμένο wine lounge, terrace & cellar.

Σε μια πραγματικά γιορτινή ατμόσφαιρα, καλωσορίζουμε τη σεζόν των Χριστουγέννων με μια επιλεγμένη συλλογή από κρασιά και αποστάγματα μικρής παραγωγής, signature cocktails, premium πούρα και τοπικά εδέσματα.

Στον χώρο θα λειτουργεί και το BBQ station, με ποιοτικές επιλογές σε street food.

Για την περίοδο των Χριστουγέννων, θα προσφέρουν επίσης ένα ειδικό burger σε γιορτινή εκδοχή.

**Ο χώρος δε δέχεται παιδιά και κατοικίδια.

Για να πραγματοποιήσετε κράτηση, στείλτε μας τον αριθμό των ατόμων, την προτιμώμενη ώρα άφιξης, καθώς και το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του κινητού σας.

Πληρ. 96 329482.

