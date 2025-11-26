Ιστορική συμφωνία για οριοθέτηση της ΑΟΖ υπέγραψαν Κύπρος και Λίβανος

Η συμφωνία βρισκόταν σε εκκρεμότητα από το 2007 και δεν προχωρούσε λόγω των παρεμβάσεων από πλευράς Τουρκίας προς τις κυβερνήσεις του Λιβάνου.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν και μία δεύτερη σημαντική συμφωνία που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στις δύο χώρες, ένα ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό και για τις δύο χώρες.

Ο Λίβανος αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και αναζητεί τρόπους ανάπτυξης ενός αξιόπιστου ηλεκτρικού δικτύου με τη Λευκωσία να δηλώνει έτοιμη να συζητήσει προτάσεις της Βηρυτού και να βοηθήσει τη γειτονική χώρα.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τη χαρακτήρισε ιστορική ενώ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «σήμερα με την υπογραφή στέλνουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα» λέγοντας ότι στη βάση του διεθνούς δικαίου συνεχίζουν να επενδύουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

Επίσης είπε ότι ενισχύει τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια και οι υποδομές.