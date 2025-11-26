Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΙστορική συμφωνία για οριοθέτηση της ΑΟΖ υπέγραψαν Κύπρος και Λίβανος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιστορική συμφωνία για οριοθέτηση της ΑΟΖ υπέγραψαν Κύπρος και Λίβανος

 26.11.2025 - 12:43
Ιστορική συμφωνία για οριοθέτηση της ΑΟΖ υπέγραψαν Κύπρος και Λίβανος

Ιστορική συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ υπέγραψαν την Τετάρτη (26/11) ανοίγοντας το δρόμο για πιθανή εξερεύνηση για ενεργειακούς πόρους στο μέλλον.

Η συμφωνία βρισκόταν σε εκκρεμότητα από το 2007 και δεν προχωρούσε λόγω των παρεμβάσεων από πλευράς Τουρκίας προς τις κυβερνήσεις του Λιβάνου.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν και μία δεύτερη σημαντική συμφωνία που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στις δύο χώρες, ένα ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό και για τις δύο χώρες.

Ο Λίβανος αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και αναζητεί τρόπους ανάπτυξης ενός αξιόπιστου ηλεκτρικού δικτύου με τη Λευκωσία να δηλώνει έτοιμη να συζητήσει προτάσεις της Βηρυτού και να βοηθήσει τη γειτονική χώρα.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τη χαρακτήρισε ιστορική ενώ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «σήμερα με την υπογραφή στέλνουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα» λέγοντας ότι στη βάση του διεθνούς δικαίου συνεχίζουν να επενδύουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

Επίσης είπε ότι ενισχύει τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια και οι υποδομές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οργή για βίντεο με «δασκάλα της χρονιάς» να χτυπάει 22 φορές με ζώνη τον γιο της επειδή δεν έκανε τις δουλειές που του είπε
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή - Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Έρχεται η κακοκαιρία ADEL με βροχές και καταιγίδες - Πώς θα επηρεάσει την Κύπρο
Ώρες αγωνίας για τον 78χρονο Αριστοτέλη - Απουσιάζει από την οικία του στον Στρόβολο - Δείτε φωτογραφία
Απέσπασαν χιλιάδες ευρώ από εταιρεία στη Λευκωσία - Πώς κατάφεραν να τους εξαπατήσουν
Τσάκωσαν διαρρήκτη μέσα σε κατοικία - «Έμπλεξε» με αυτό που εντοπίστηκε στην κατοχή του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτό το wine lounge ανοίγει ανακαινισμένο... μέσα στο δάσος - Δείτε πότε και που - Φωτογραφίες

 26.11.2025 - 12:36

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ιστορική συμφωνία για οριοθέτηση της ΑΟΖ υπέγραψαν Κύπρος και Λίβανος

Ιστορική συμφωνία για οριοθέτηση της ΑΟΖ υπέγραψαν Κύπρος και Λίβανος

  •  26.11.2025 - 12:43
Ο Μάριος Καρογιάν συγκαλεί τα συλλογικά όργανα: Ενημέρωση για την «πρόταση» Νικόλα και ανακοίνωση της απόφασής του, για υποψηφιότητα στις βουλευτικές

Ο Μάριος Καρογιάν συγκαλεί τα συλλογικά όργανα: Ενημέρωση για την «πρόταση» Νικόλα και ανακοίνωση της απόφασής του, για υποψηφιότητα στις βουλευτικές

  •  26.11.2025 - 06:24
VIDEO-Ανεμοστρόβιλος στο Αυγόρου: Συγκλονίζει η μαρτυρία κατοίκου - «Έχει φύγει η στέγη του σπιτιού - Μας ακολουθούσε, ήταν πολύ τρομαχτικό»

VIDEO-Ανεμοστρόβιλος στο Αυγόρου: Συγκλονίζει η μαρτυρία κατοίκου - «Έχει φύγει η στέγη του σπιτιού - Μας ακολουθούσε, ήταν πολύ τρομαχτικό»

  •  26.11.2025 - 09:04
Απόπειρα φόνου: Παραπέμφθηκε σε δίκη ο 22χρονος ΣΥΟΠ για πυροβολισμούς εναντίον γνωστού προσώπου - Οι 11 κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Απόπειρα φόνου: Παραπέμφθηκε σε δίκη ο 22χρονος ΣΥΟΠ για πυροβολισμούς εναντίον γνωστού προσώπου - Οι 11 κατηγορίες που αντιμετωπίζει

  •  26.11.2025 - 09:42
Ευρωπαϊκή Ένωση: Η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τις πέντε προτεραιότητες της Κομισιόν στις συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ευρωπαϊκή Ένωση: Η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τις πέντε προτεραιότητες της Κομισιόν στις συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία

  •  26.11.2025 - 11:14
Η viral εικόνα που άναψε φωτιές στο Facebook: Κύπριος οδηγός προκαλεί με εξωφρενικό παρκάρισμα σε θέσεις ΑμεΑ

Η viral εικόνα που άναψε φωτιές στο Facebook: Κύπριος οδηγός προκαλεί με εξωφρενικό παρκάρισμα σε θέσεις ΑμεΑ

  •  26.11.2025 - 09:05
Βίντεο από τη στιγμή που η Turkish Airlines πετάει πάνω από την ελεύθερη Λευκωσία – Σε ποιες περιοχές έγινε ορατό το αεροσκάφος

Βίντεο από τη στιγμή που η Turkish Airlines πετάει πάνω από την ελεύθερη Λευκωσία – Σε ποιες περιοχές έγινε ορατό το αεροσκάφος

  •  26.11.2025 - 08:37
Αυτό το wine lounge ανοίγει ανακαινισμένο... μέσα στο δάσος - Δείτε πότε και που - Φωτογραφίες

Αυτό το wine lounge ανοίγει ανακαινισμένο... μέσα στο δάσος - Δείτε πότε και που - Φωτογραφίες

  •  26.11.2025 - 12:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα