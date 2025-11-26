Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Καταζητείται ο 43χρονος Κωνσταντίνος Νικολάου για εμπρησμό και διάρρηξη στη Λευκωσία – Δείτε Φωτογραφία

 26.11.2025 - 16:18
Καταζητείται ο 43χρονος Κωνσταντίνος Νικολάου για εμπρησμό και διάρρηξη στη Λευκωσία – Δείτε Φωτογραφία

Καταζητείται ο Κωνσταντίνος Νικολάου, 43 ετών, από τη Λευκωσία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενα αδικήματα εμπρησμού και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, που διαπράχθηκαν στις 14 και 20 Νοεμβρίου, 2025 στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στον αριθμό 22-802222 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

 

