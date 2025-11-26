Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ στο έκτακτο ΣΕΥ για Ουκρανικό: Τα διεθνή σύνορα δεν αναδιαμορφώνονται διά της βίας

 26.11.2025 - 23:24
ΥΠΕΞ στο έκτακτο ΣΕΥ για Ουκρανικό: Τα διεθνή σύνορα δεν αναδιαμορφώνονται διά της βίας

Τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα δεν μπορούν να αναδιαμορφώνονται διά της βίας, ανέφερε την Τετάρτη ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της ΕΕ, για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Κόμπος συμμετείχε στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη του ΣΕΥ, που είχε ως αποκλειστικό θέμα τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες ειρήνευσης στην Ουκρανία, περιλαμβανομένων των τρόπων περαιτέρω στήριξης της Ουκρανίας από την ΕΕ.

Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου υπογραμμίστηκε πως δεν δύναται να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη χωρίς την ενεργό, ουσιαστική και ελεύθερη συμμετοχή της Ουκρανίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Επισημάνθηκε δε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για ειρήνη οφείλει να σέβεται πλήρως το διεθνές δίκαιο, ιδίως τις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Η ενεργός εμπλοκή της ΕΕ είναι επίσης απαραίτητη παράμετρος», προστίθεται.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι φαίνεται, σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε στο ΣΕΥ, να έχει σημειωθεί πρόοδος στις πρόσφατες συναντήσεις τόσο στη Γενεύη όσο και στο Άμπου Ντάμπι, υπογραμμίζοντας ότι είναι υπό διαμόρφωση ένα πλαίσιο. Απαιτείται δε διαρκής ενημέρωση του Συμβουλίου για όλες τις εξελίξεις, προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Παράλληλα, ο κ. Κόμπος ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας ότι η αμερικανική εμπλοκή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην προώθηση των προσπαθειών για ειρήνευση. Υπογράμμισε επίσης ότι οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να έχει τη συναίνεση της Ουκρανίας, καθώς χωρίς τη στήριξη και τη συμμετοχή της, καμία συμφωνία δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Τα δε συμφέροντα της ΕΕ ως προς τη δική της ασφάλεια, μεταξύ άλλων, πρέπει να είναι μέρος της συζήτησης» συμπληρώνεται.

Κλείνοντας, ο Υπουργός τόνισε ότι τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα δεν μπορούν να αλλοιώνονται ή να αναδιαμορφώνονται διά της βίας, ενώ επεσήμανε ότι η ειρήνη δεν πρέπει να περιορίζεται απλώς στη διακοπή των εχθροπραξιών, αλλά να επιδιώκει μια διαρκή λύση που θα αποτρέπει μελλοντική επιθετικότητα.

