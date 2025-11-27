Ecommbx
Κοινωνία
Χριστοφίδης για πόρισμα Αρχής Κατά της Διαφθοράς: «Δεν σημαίνει ότι παύει να υπάρχει έκδηλη σύγκρουση συμφέροντος»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χριστοφίδης για πόρισμα Αρχής Κατά της Διαφθοράς: «Δεν σημαίνει ότι παύει να υπάρχει έκδηλη σύγκρουση συμφέροντος»

 27.11.2025 - 12:19
Χριστοφίδης για πόρισμα Αρχής Κατά της Διαφθοράς: «Δεν σημαίνει ότι παύει να υπάρχει έκδηλη σύγκρουση συμφέροντος»

Το πόρισμα λέει ότι δεν έχουν τεκμηριωθεί με μαρτυρία ποινικά αδικήματα δηλώνει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, για το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για καταγγελίες που έχουν υποβληθεί σε αυτή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πόρισμα της ΑΑΔ: Δεν εντοπίστηκαν πράξεις διαφθοράς στις εισφορές αλλοδαπών προς τον ΔΗΣΥ

Διαβάστε αυτούσια τη δήλωσή του

Λαμβάνοντας υπόψη το αυστηρό νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Αρχής κατά της Διαφθοράς, ιδιαίτερα σε σχέση με την δημοσιοποίηση στοιχείων ή λεπτομερειών της έρευνας και του χειρισμού των πορισμάτων της Αρχής, με σεβασμό στους θεσμούς αλλά και στους πολίτες και στην ανάγκη διαφάνειας και σωστής ενημέρωσης, θέλω να σημειώσω όσα έχω αναφέρει σε πραγματικό χρόνο, την ώρα που συνέβαιναν τα γεγονότα και όχι εκ των υστέρων.

Όπως άλλωστε καταγράφεται και στην ανακοίνωση της Αρχής έχω ξεκάθαρα σημειώσει, όλα αυτά τα τρία χρόνια και τρεις μήνες που μεσολάβησαν από την υποβολή της πρώτης καταγγελίας, διαφωνίες και κριτική σε ότι αφορά στη μεγάλη καθυστέρηση που υπήρξε και στην όλη διαδικασία. Συνοπτικά υπενθυμίζω ορισμένα μόνο σημεία της κριτικής:

Αρχικά ανατέθηκε η διερεύνηση σε δύο συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία, με αποτέλεσμα αλλεπάλληλες παλινωδίες και τελικά την παραίτησή τους έναν χρόνο μετά. Δεν κλήθηκε Λειτουργός από το εξωτερικό, με το αβάσιμο επιχείρημα ότι οι υποθέσεις δεν ήταν «υψηλού προφίλ», παρότι αφορούσαν το κυβερνών κόμμα και τον τέως Πρόεδρο, στοιχείο που από μόνο του καθιστά το προφίλ των υποθέσεων υψηλό. Στη συνέχεια διορίστηκαν νέοι Λειτουργοί, κάποιοι εξ αυτών με εμφανή σύγκρουση συμφέροντος λόγω προηγούμενων διορισμών τους από την κυβέρνηση ΔΗΣΥ–Αναστασιάδη, γεγονός που έπληττε την αναγκαία εικόνα αντικειμενικότητας. Η υπέρμετρη καθυστέρηση, τρία χρόνια και τρεις μήνες από την υποβολή της πρώτης καταγγελίας, αφορά στην ουσία αφού η πάροδος του χρόνου υπονόμευσε ουσιαστικά τη δυνατότητα τεκμηρίωσης της υπόθεσης. Η δημόσια επιμονή του Επιτρόπου Διαφάνειας ότι «ο κ. Αναστασιάδης δεν είναι υπό διερεύνηση», ενώ η καταγγελία αφορούσε σαφώς το πρόσωπό του, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις ανησυχίες μας. Όλα αυτά και άλλα πολλά είχαμε εκφράσει τεκμηριωμένα και σε πραγματικό χρόνο, τόσο δημόσια όσο και με επιστολές στον Επίτροπο Διαφάνειας.

Το πόρισμα λέει ότι δεν έχουν τεκμηριωθεί με μαρτυρία ποινικά αδικήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι παύει να υπάρχει έκδηλη σύγκρουση συμφέροντος. Το ότι δεν στοιχειοθετεί παρανομία δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικά άμεμπτο.

Πιστεύουμε ότι για σκοπούς διαφάνειας θα πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που είχα ζητήσει και είχε ετοιμαστεί το Δεκέμβριο του 2023 σε σχέση με τα γεγονότα γύρω από τις υποθέσεις που κατήγγειλα.

Ο αγώνας κατά της διαφθοράς, της διαπλοκής και της σύγκρουσης συμφέροντος, ο αγώνας υπέρ της διαφάνειας και της λογοδοσίας, πρέπει να είναι συνεχής. Θα συνεχιστεί. Άλλωστε μέσα από αυτή τη διαδικασία εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον και η διαφάνεια απέναντι στους πολίτες.

Ώρα μηδέν για την Κύπρο: Έρχεται στο νησί η Ρομπέρτα Μέτσολα – Τι σχεδιάζουν για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

Ώρα μηδέν για την Κύπρο: Έρχεται στο νησί η Ρομπέρτα Μέτσολα – Τι σχεδιάζουν για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

Επαφές στην Κύπρο, μεταξύ 1-2 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιήσουν η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και οι Πρόεδροι των πολιτικών ομάδων, ενόψει της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μεταξύ άλλων θα έχουν και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

