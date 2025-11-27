Ο Τραμπ θέλει να κάνει «την Ουάσινγκτον όμορφη ξανά» - Το νέο σχέδιο καθαρισμού των μνημείων

Σε ανάρτησή του στο Truth Social έδειξε τη Reflecting Pool, μια μεγάλη τεχνητή λίμνη στην οποία αντανακλώνται μεγάλα μνημεία της αμερικανικής πρωτεύουσας.

«Αυτή είναι η πισίνα του Μνημείου Λίνκολν πριν την επισκευάσουμε ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ και εγώ», έγραψε ο Τραμπ μαζί με ένα βίντεο με το τραγούδι «Time to Say Goodbye» του Αντρέα Μποτσέλι.

«Δείτε το καλά, γιατί δεν θα βλέπετε αυτή τη βρωμιά και την ανικανότητα του Μπάιντεν για πολύ ακόμα!», έγραψε.

Στο βίντεο διάρκειας 29 δευτερολέπτων υπάρχουν πλάνα από εργάτες που αδειάζουν την τεχνητή λίμνη και καθαρίζουν τα πράσινα φύκη που είχαν συσσωρευτεί στις πλευρές της. «Κάντε την Ουάσινγκτον όμορφη ξανά», είναι το μήνυμα του βίντεο.

Φωτογραφία των συνεργείων που καθαρίζουν την πισίνα πριν από την εορταστική περίοδο δημοσίευσε και η αρμόδια υπηρεσία. «Ακριβώς όπως τακτοποιούμε το σπίτι πριν φτάσουν οι καλεσμένοι μας για τις διακοπές, καθαρίζουμε την πισίνα», έγραψε στο Facebook.

«Το ατρόμητο συνεργείο μας θα απομακρύνει τα πεσμένα φύλλα, τα σκουπίδια και τα δύσοσμα περιττώματα από τις χήνες. Στη συνέχεια, θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για να ξαναγεμίσει η πισίνα. Παρακαλώ, ΜΗΝ ΠΕΡΠΑΤΑΤΕ στην Reflecting Pool».

Η τεχνητή λίμνη, που κατασκευάστηκε το 1923, υποβλήθηκε σε ανακαίνιση 18 μηνών με κόστος άνω των 30 εκατ. δολαρίων για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκαλούσαν βύθιση και διαρροές. Άνοιξε εκ νέου τον Αύγουστο του 2012.

