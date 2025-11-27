Βρέθηκε μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του 26χρονου Αλέξανδρου – Πώς το εντόπισαν οι Αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ στον εντοπισμό του μαχαιριού συνέβαλαν και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Τσάδας που μερίμνησαν για τον καθαρισμό της περιοχής που υπέδειξε στις 14:30 ίδιος ο φερόμενος δράστης.

Στην σκηνή μετέβησαν μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου που φέρεται να τους υπέδειξε ο φερόμενος δράστης ηλικίας 58 ετών ο οποίος τελεί υπό κράτηση για φόνο εκ προμελέτης που φέρεται να διέπραξε αργά το απόγευμα της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου έξω από περίπτερο στα Κονιά, με θύμα τον 26χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το μαχαίρι, βάσει πληροφορίας, εντοπίστηκε γύρω στο μεσημέρι σε ερημική περιοχή της Τσάδας κοντά σε μια άγρια τρεμιθιά. Πρόκειται για ανοιγόμενο μαχαίρι.

Ο 58χρονος, ο οποίος τελεί υπό οκταήμερη κράτηση από το περασμένο Σάββατο αναμένεται να προσαχθεί εκ νέου στην δικαιοσύνη την Κυριακή, ενώ ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα αιτηθεί η Αστυνομία την ανανέωση του διατάγματος προσωποκράτησης του ή αν θα γίνει παραπομπή του ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου.

