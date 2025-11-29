Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ στις ΗΠΑ: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού – Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε εξετάσεις ασθενών του

 29.11.2025 - 14:00
Σοκ στις ΗΠΑ: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού – Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε εξετάσεις ασθενών του

Ένας βετεράνος πολέμου, πρώην πεζοναύτης στο Αφγανιστάν, είχε μάθει να παρακολουθεί συνεχώς το περιβάλλον του για να παραμένει ασφαλής. Τον προηγούμενο μήνα, βρισκόταν σε επιφυλακή καθώς ένας στρατιωτικός γυναικολόγος εξέταζε την έγκυο σύζυγό του, που είναι αξιωματικός, στο Φορτ Χουντ, στο Τέξας.

Καθώς ο γιατρός σκύβει για να μετακινήσει το υπερηχογραφικό εργαλείο, ο βετεράνος παρατηρεί κάτι ασυνήθιστο: το κινητό του γιατρού ήταν στην τσέπη του πουκαμίσου, με την κάμερα στραμμένη προς τα έξω. Δεν υπήρχε πριν στην τσέπη. Κοιτάζοντας την οθόνη, συνειδητοποίησε ότι η συσκευή κατέγραφε τη διαδικασία.

Όταν ο βετεράνος κοίταξε την οθόνη, είδε ότι η συσκευή κατέγραφε, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τι είπε αργότερα ο σύζυγος στις Αρχές.

Μετά το τέλος της εξέτασης, ο βετεράνος πλησίασε δύο γυναίκες από το προσωπικό και τους ανέφερε τι είχε δει. Οι αντιδράσεις τους τον απογοήτευσαν τόσο που ξέσπασε φωναχτά στη λόμπι του νοσοκομείου, λέγοντας: «Μόλις έπιασα έναν γιατρό να καταγράφει την κόλπο της γυναίκας μου!»

Αυτό το ξέσπασμα και οι λεπτομέρειες γύρω από αυτό, που δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως, πυροδότησαν μια σειρά γεγονότων που έχουν φέρει στο φως μια από τις μεγαλύτερες – αν όχι τη μεγαλύτερη – υπόθεση φερόμενης σεξουαλικής κακοποίησης στην ιστορία των ΗΠΑ στον στρατό.

Τον προηγούμενο μήνα, αξιωματούχοι του στρατού στο Τέξας ανέστειλαν τον Dr. Blaine McGraw, στρατιωτικό γιατρό-γυναικολόγο και στρατιωτικό υπαξιωματικό στο Φορτ Χουντ, ο οποίος πλέον κατηγορείται για επανειλημμένη προσβολή μίας γυναίκας ασθενούς και για την κρυφή καταγραφή προσωπικών της στιγμών κατά τη διάρκεια πρόσφατης γυναικολογικής και μαστολογικής εξέτασης.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο από το κινητό του McGraw που «λήφθηκαν κατά τη διάρκεια πολλών ετών, απεικονίζοντας δεκάδες γυναίκες ασθενείς, πολλές από τις οποίες παραμένουν ανώνυμες», σύμφωνα με την αγωγή.

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 65 γυναίκες ισχυρίζονται ότι έπεσαν θύματα της σεξουαλικής κακοποίησης του McGraw, σύμφωνα με δύο δικηγόρους που εκπροσωπούν τις καταγγέλλουσες. Πηγές ανέφεραν ότι ο αριθμός αυτός δεν είναι πλήρης και αναμένεται να αυξηθεί.

Ο στρατός έστειλε επιστολές σε περίπου 3.000 ασθενείς με τις οποίες ήρθε σε επαφή ο ΜακΓκρο στο Φορτ Χουντ και στο Κέντρο Ιατρικής Στρατού Τρίπλερ στη Χαβάη, όπου εργαζόταν χρόνια νωρίτερα, σύμφωνα με πηγές. Το CNN μίλησε με τουλάχιστον ένα φερόμενο θύμα, που είπε ότι δεν είχε επικοινωνήσει ακόμη με τους αξιωματούχους του στρατού.

Υποστηρικτές και στρατιωτικοί εξέφρασαν ανησυχία ότι η αναφορά καταγγελιών για σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση θα γίνει πιο δύσκολη μετά την πρόσφατη δέσμευση του Υπουργού Άμυνας Pete Hegseth να τερματίσει την ικανότητα υποβολής ανώνυμων ή «αβάσιμων» καταγγελιών.

Όλα τα φερόμενα θύματα, που είναι γυναίκες, μίλησαν στο CNN υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας για να προστατευθεί η ιδιωτικότητά τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ψευδώνυμα.

Η αγωγή εναντίον του McGraw, που κατατέθηκε στις 10 Νοεμβρίου, ισχυρίζεται ότι ο «στρατός γνώριζε» και «προστάτευσε τον θηρευτή με στολή», σημειώνοντας ότι είχαν γίνει καταγγελίες για τον McGraw τόσο στο Fort Hood όσο και στο Tripler.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr/CNN

