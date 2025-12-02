Νέα εποχή στα Κυπριακά Ταχυδρομεία - Εφαρμόζεται αυτοματοποίηση σημείων συναλλαγής - Το όφελος για τον καταναλωτή

Στη διάσκεψη παρευρέθηκαν επίσης ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ Νικόδημος Δαμιανού, ο Αναπληρωτής Διευθυντής των Κυπριακών Ταχυδρομείων, Παύλος Παυλίδης, και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, Νόρμα Κλίππη-Πεκρή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Αλέξης Βαφεάδης δήλωσε ότι «τα Κυπριακά Ταχυδρομεία κάνουν σήμερα ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τους, με ένα σύστημα που αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών. Ως Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στηρίζουμε έμπρακτα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος», τόνισε.

Αναφερόμενος στο νέο σύστημα, ο Υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες, μειώνει τον χρόνο συναλλαγής, περιορίζει το διοικητικό βάρος στους Λειτουργούς και δημιουργεί ένα ενιαίο, και ασφαλές περιβάλλον για όλες τις ταχυδρομικές λειτουργίες. «Η υλοποίησή του κατέστη δυνατή μέσα από την αποτελεσματική συνεργασία των αρμόδιων Υπηρεσιών και Υπουργείων», συμπλήρωσε.

«Η Κυβέρνηση επενδύει σε λύσεις που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στους πολίτες: πιο γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες σε όλη την Κύπρο. Με την υλοποίηση του έργου αυτού, θέτουμε τις βάσεις για μια νέα εποχή στα Κυπριακά Ταχυδρομεία, με στόχο ένα πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη κράτος», κατέληξε ο κ. Βαφεάδης.

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ Νικόδημος Δαμιανού, τόνισε ότι η εφαρμογή του νέου πληροφοριακού συστήματος σηματοδοτεί ένα ακόμα απτό αποτέλεσμα στην υλοποίηση του προγράμματος ψηφιοποίησης του κράτους. «Πρόκειται για ένα βήμα που μεταφράζεται σε πραγματικά, μετρήσιμα οφέλη για κάθε πολίτη και κάθε επιχείρηση», ανέφερε.

«Οι πολίτες απολαμβάνουν πλέον μεγαλύτερη ευκολία, διαφάνεια και ταχύτητα σε κάθε συναλλαγή, ενώ παράλληλα, η εφαρμογή του δίνει στους ταχυδρομικούς λειτουργούς τα εργαλεία για να επικεντρωθούν στο κύριο έργο τους: την ποιοτική και ανθρώπινη εξυπηρέτηση», πρόσθεσε.

«Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα που τίθενται σε λειτουργία σε κρίσιμες κρατικές υπηρεσίες – μαζί με το νέο σύστημα των Τελωνείων και το σύστημα eΔΕΑ του Υπουργείου Παιδείας που ανακοινώθηκαν φέτος – επιβεβαιώνοντας ότι η ψηφιακή μετάβαση προχωρά με ταχύτητα και αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα για πολίτες και επιχειρήσεις», συμπλήρωσε.

Τέλος, στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Αναπληρωτής Διευθυντής των Κυπριακών Ταχυδρομείων, Παύλος Παυλίδης, αναφέρθηκε στη σημασία του έργου ως βήματος εκσυγχρονισμού των Κυπριακών Ταχυδρομείων και κρίσιμου στοιχείου στη συνολική προσπάθεια για βελτιωμένη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τόνισε επίσης ότι το σύστημα είναι δυναμικό και θα αναβαθμίζεται συνεχώς με νέες λειτουργίες, σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.

Το σύστημα αυτοματοποίησης σημείων συναλλαγής με το κοινό των Κυπριακών Ταχυδρομείων

Το σύστημα αυτοματοποίησης σημείων συναλλαγής με το κοινό των Κυπριακών Ταχυδρομείων αποτελεί ολοκληρωμένη λύση αναβάθμισης των υπηρεσιών των Κυπριακών Ταχυδρομείων, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης των πολιτών, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών.

Κάθε σημείο εξυπηρέτησης στα Ταχυδρομικά Γραφεία έχει εξοπλιστεί με σύγχρονο εξοπλισμό που υποστηρίζει την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο των συναλλαγών. Ο εξοπλισμός λειτουργεί πλήρως σε συνεργασία με το νέο λογισμικό, μειώνοντας τις χειροκίνητες διαδικασίες και επιταχύνοντας τις συναλλαγές.

Η ενιαία πλατφόρμα προσφέρει σταθερότητα, διαφάνεια και ευχρηστία για τους Λειτουργούς, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα των Ταχυδρομικών Γραφείων.

Η νέα διαδικτυακή πύλη αποτελεί βασικό τμήμα του συστήματος, προσφέροντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω διαδικτύου για μεγάλο εύρος υπηρεσιών.

Οι στόχοι του έργου

Το έργο στοχεύει στην αυτοματοποίηση και μηχανογράφηση της διαδικασίας εξυπηρέτησης του κοινού, στην τυποποίηση διαδικασιών για ομοιόμορφη εξυπηρέτηση σε όλα τα Ταχυδρομικά Γραφεία, στην ενοποίηση και αυτοματοποίηση των συστημάτων πωλήσεων, αποθεμάτων, παραγγελιών, στατιστικών και λογιστικών στοιχείων, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών.

Στοχεύει επίσης στην επικέντρωση των ταχυδρομικών λειτουργών στην άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη, στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης νέων υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση των εσόδων του, καθώς και στην είσοδο του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΤΤΥ) στην ψηφιακή εποχή.

Τα οφέλη του έργου

Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται να υπάρξει σημαντική βελτίωση του επιπέδου και της εμπειρίας εξυπηρέτησης στα Ταχυδρομικά Γραφεία, να δοθεί ολοκληρωμένη εικόνα στον πελάτη για όλες τις συναλλαγές του, να επιτευχθεί αύξηση της παραγωγικότητας, να υπάρξει βέλτιστη διαχείριση πόρων του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, μείωση του κινδύνου απώλειας εσόδων ή/και υλικών μέσω ενισχυμένων μηχανισμών ελέγχου, καθώς και μείωση της γραφειοκρατίας.