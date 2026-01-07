Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η επίσημη ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας - Δείτε βίντεο από την άφιξη Ζελένκσι στην Κύπρο

 07.01.2026 - 10:15
Στραμμένα στη Λευκωσία είναι όλα τα βλέμματα, καθώς θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Η Κύπρος στο τιμόνι της Ευρώπης: Μια ημέρα συμβολισμού, ευθύνης και πολιτικών προσδοκιών

Σύμφωνα με το tweet του NOELREPORTS, που ανήρτησε το βίντεο με την άφιξη του, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι έφτασε στη χώρα για σειρά υψηλού επιπέδου επαφών.

Όπως αναφέρει θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, θα έχει επίσημη συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, θα συμμετάσχει στην τελετή έναρξης της Προεδρίας της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ ενώ θα έχει και διμερείς συναντήσεις με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σαρλ Μισέλ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

