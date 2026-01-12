ΠτΔ: «Πρώτη σκέψη η πλήρης κατάργηση του Φορέα» - Η πρώτη αντίδραση για παραίτηση Χαραλάμπους

Για την παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους δήλωσε: «Θα τοποθετηθώ γραπτώς σε πολύ λίγο, μετά το πέρας της εκδήλωσης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι λόγω της πίεσης, είναι πράξη αυτοπεποίθησης».

Θέλω να αναφέρω ότι την υπόθεση την προσεγγίζω με απόλυτη σοβαρότητα και καλώ τις Αρχές να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους για διαλεύκανση της υπόθεσης.

Όσον αφορά τον ανεξάρτητο φορέα κοινωνικής στήριξης δήλωσε: «Πρώτη μου σκέψη είναι η πλήρης κατάργηση του φορέα. Η οικονομική κατάσταση του Κράτους μας επιτρέπει να επενδύουμε στην κοινωνία οπότε δεν θα αφήσουμε ακάλυπτους τους φοιτητές και όποιους άλλους έχουν επωφεληθεί από τον φορέα».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις: «Πολύ φοβάμαι ότι τα αποτελέσματα αυτής της αντίδρασης ότι θα τα δούμε στα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που θα έχουμε τους επόμενους μήνες. Προσωπικά η Κυβέρνηση είναι υπόλογη στον κυπριακό λαό και στο κυβερνητικό πρόγραμμα».

