Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΒΙΝΤΕΟ: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια και «χαμογέλασαν» τα ημιορεινά – Άσπρισαν Σπήλια, Παλαιχώρι και Μαχαιράς
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια και «χαμογέλασαν» τα ημιορεινά – Άσπρισαν Σπήλια, Παλαιχώρι και Μαχαιράς

 13.01.2026 - 08:24
ΒΙΝΤΕΟ: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια και «χαμογέλασαν» τα ημιορεινά – Άσπρισαν Σπήλια, Παλαιχώρι και Μαχαιράς

Ο χειμώνας έκανε αισθητή την παρουσία του και στα ημιορεινά της Κύπρου, φέρνοντας μαζί του τις πρώτες χιονοπτώσεις που έντυσαν στα λευκά κοινότητες και χάρισαν εντυπωσιακές εικόνες.

Σύμφωνα με βίντεο και αναρτήσεις χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δημοσιεύτηκαν στη σελίδα ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ στο Facebook, τα πρώτα χιόνια έπεσαν στα Σπήλια, δημιουργώντας ένα μαγευτικό χειμωνιάτικο σκηνικό για μικρούς και μεγάλους.

Χιονόπτωση καταγράφηκε επίσης σε αρκετές κοινότητες, όπως το Παλαιχώρι, ο Αγρός, τα Χανδρία, και ο Μαχαιράς, με το σκηνικό να θυμίζει καρτ ποστάλ και τις εικόνες να κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Την ίδια ώρα, το Τρόοδος έχει ντυθεί για τα καλά στα λευκά, ενώ σύμφωνα με το δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα ανερχόταν στα 22 εκατοστά κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και τα χειμερινά φαινόμενα διατηρούν το σκηνικό άκρως χειμωνιάτικο, με τους πολίτες να σπεύδουν να απαθανατίσουν τις στιγμές και τις Αρχές να συστήνουν προσοχή στις μετακινήσεις προς τα ορεινά.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα δυτικά, τα βόρεια και τα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται χιονόπτωση, η οποία παροδικά θα είναι πυκνή. Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι και θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα επικρατεί παγετός αλλά και ομίχλη.

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να σημειωθεί παροδική χιονόπτωση. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα εξασθενίσουν σταδιακά, για να καταστούν γενικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο στα δυτικά, τα βόρεια και παροδικά στα ανατολικά παράλια θα πνέουν μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 6 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους μείον 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα επικρατεί παγετός και ομίχλη.

Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Οι δρόμοι που οδηγούν στο Τρόοδος (Πλατρών – Τροόδους, Καρβουνά – Τροόδους και Προδρόμου – Τροόδους) είναι ανοικτοί ΜΟΝΟ για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, λόγω χιονόπτωσης.

Επίσης, ανοικτοί μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, είναι και οι ακόλουθοι δρόμοι:

  • Παλαιχωρίου – Αγρού
  • Φαρμακά – Οδούς
  • Φτερικουδίου – Άλωνας – Πλατανιστάσας
  • ‘Αλωνας – Πολύστυπου
  • Πολύστυπου – Λαγουδερών
  • Λαγουδερών – Χαντριών

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίμαχο βίντεο: Ρωτήσαμε την άποψή του ChatGPT για την «Emily», το μοντάζ και την προέλευση - «Δεν το πιστεύω»
Θα μας «πάρει» ο άνεμος: Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία –  Καταιγίδες στο «καιρικό μενού»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Καταγγελία για κακοποίηση χελώνας: Την εντόπισαν νεκρή σε χώρο εργασίας – Χειροπέδες σε 4 πρόσωπα
Σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο - Πού εντοπίστηκε το επίκεντρο
Σαρωτικοί έλεγχοι Αστυνομίας: «Βροχή» οι συλλήψεις σε ένα βράδυ – Οι δύο επιτέθηκαν σε Αστυνομικούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναγερμός στις Αρχές: Ανήλικος εξακολουθεί να ελλείπει από τον χώρο διαμονής του στη Λάρνακα - Φωτογραφία

 13.01.2026 - 08:31
Επόμενο άρθρο

Μαντίσα κατά Δημήτρη στο Survivor: Θέλει να βγαίνει μπροστά και εμείς οι υπόλοιποι να μη φαινόμαστε

 13.01.2026 - 08:53
Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

Σε περίοδο έντονης πολιτικής αναταραχής εισέρχεται η Κύπρος, μετά τη δημοσιοποίηση επίμαχου βίντεο που προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις στο ανώτατο επίπεδο της διακυβέρνησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

  •  13.01.2026 - 06:30
Σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο - Πού εντοπίστηκε το επίκεντρο

Σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο - Πού εντοπίστηκε το επίκεντρο

  •  13.01.2026 - 06:56
Θανατηφόρο Πάφος: Έτσι γράφτηκε η τραγωδία με τον 32χρονο Στυλιανό - Συγκλονίζει το πώς έμαθαν οι γονείς του την είδηση - Video

Θανατηφόρο Πάφος: Έτσι γράφτηκε η τραγωδία με τον 32χρονο Στυλιανό - Συγκλονίζει το πώς έμαθαν οι γονείς του την είδηση - Video

  •  13.01.2026 - 08:16
Επίμαχο βίντεο: Ρωτήσαμε την άποψή του ChatGPT για την «Emily», το μοντάζ και την προέλευση - «Δεν το πιστεύω»

Επίμαχο βίντεο: Ρωτήσαμε την άποψή του ChatGPT για την «Emily», το μοντάζ και την προέλευση - «Δεν το πιστεύω»

  •  13.01.2026 - 06:32
ΒΙΝΤΕΟ: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια και «χαμογέλασαν» τα ημιορεινά – Άσπρισαν Σπήλια, Παλαιχώρι και Μαχαιράς

ΒΙΝΤΕΟ: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια και «χαμογέλασαν» τα ημιορεινά – Άσπρισαν Σπήλια, Παλαιχώρι και Μαχαιράς

  •  13.01.2026 - 08:24
Συναγερμός για την Γρίπη Α, RSV και κορωνοϊό: Σε έξαρση οι λοιμώξεις - Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»

Συναγερμός για την Γρίπη Α, RSV και κορωνοϊό: Σε έξαρση οι λοιμώξεις - Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»

  •  13.01.2026 - 06:34
Καταγγελία για κακοποίηση χελώνας: Την εντόπισαν νεκρή σε χώρο εργασίας – Χειροπέδες σε 4 πρόσωπα

Καταγγελία για κακοποίηση χελώνας: Την εντόπισαν νεκρή σε χώρο εργασίας – Χειροπέδες σε 4 πρόσωπα

  •  13.01.2026 - 06:51
Σαρωτικοί έλεγχοι Αστυνομίας: «Βροχή» οι συλλήψεις σε ένα βράδυ – Οι δύο επιτέθηκαν σε Αστυνομικούς

Σαρωτικοί έλεγχοι Αστυνομίας: «Βροχή» οι συλλήψεις σε ένα βράδυ – Οι δύο επιτέθηκαν σε Αστυνομικούς

  •  13.01.2026 - 06:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα