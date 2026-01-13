ΒΙΝΤΕΟ: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια και «χαμογέλασαν» τα ημιορεινά – Άσπρισαν Σπήλια, Παλαιχώρι και Μαχαιράς

Σύμφωνα με βίντεο και αναρτήσεις χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δημοσιεύτηκαν στη σελίδα ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ στο Facebook, τα πρώτα χιόνια έπεσαν στα Σπήλια, δημιουργώντας ένα μαγευτικό χειμωνιάτικο σκηνικό για μικρούς και μεγάλους.

Χιονόπτωση καταγράφηκε επίσης σε αρκετές κοινότητες, όπως το Παλαιχώρι, ο Αγρός, τα Χανδρία, και ο Μαχαιράς, με το σκηνικό να θυμίζει καρτ ποστάλ και τις εικόνες να κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Την ίδια ώρα, το Τρόοδος έχει ντυθεί για τα καλά στα λευκά, ενώ σύμφωνα με το δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα ανερχόταν στα 22 εκατοστά κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και τα χειμερινά φαινόμενα διατηρούν το σκηνικό άκρως χειμωνιάτικο, με τους πολίτες να σπεύδουν να απαθανατίσουν τις στιγμές και τις Αρχές να συστήνουν προσοχή στις μετακινήσεις προς τα ορεινά.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα δυτικά, τα βόρεια και τα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται χιονόπτωση, η οποία παροδικά θα είναι πυκνή. Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι και θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα επικρατεί παγετός αλλά και ομίχλη.

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να σημειωθεί παροδική χιονόπτωση. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα εξασθενίσουν σταδιακά, για να καταστούν γενικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο στα δυτικά, τα βόρεια και παροδικά στα ανατολικά παράλια θα πνέουν μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 6 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους μείον 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα επικρατεί παγετός και ομίχλη.

Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Οι δρόμοι που οδηγούν στο Τρόοδος (Πλατρών – Τροόδους, Καρβουνά – Τροόδους και Προδρόμου – Τροόδους) είναι ανοικτοί ΜΟΝΟ για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, λόγω χιονόπτωσης.

Επίσης, ανοικτοί μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, είναι και οι ακόλουθοι δρόμοι:

Παλαιχωρίου – Αγρού

Φαρμακά – Οδούς

Φτερικουδίου – Άλωνας – Πλατανιστάσας

‘Αλωνας – Πολύστυπου

Πολύστυπου – Λαγουδερών

Λαγουδερών – Χαντριών

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.