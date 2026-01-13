Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», αναφερόμενος στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, ο κ. Δημητρίου ξεκαθάρισε ότι «η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα, οπότε δεν υπάρχει λόγος να συζητείται». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «αν η Βουλή επαναψηφίσει το ίδιο νομοσχέδιο για την ίδρυση του φορέα, μπορεί να περιλάβει προοίμιο που να αναφέρει την ανάγκη δημοσιοποίησης των ονομάτων, βασισμένο στη δημόσια διαφάνεια και στο Άρθρο 15 του Συντάγματος, το οποίο επιτρέπει, για τέτοιους λόγους, επέμβαση στην ιδιωτική ζωή».

Σε σχέση με τον ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, ο Αντώνης Δημητρίου διερωτήθηκε: «Τι να εξετάσει η Αρχή; Έχουμε ένα βίντεο. Το πρώτο που εξετάζεται είναι το κίνητρο, το οποίο θεωρώ ότι είναι εμφανές». Τόνισε πως «το πιο σημαντικό είναι να εντοπιστεί το βίντεο και οι παραγωγοί του και να έρθει το σύνολο του υλικού στην Κύπρο, ώστε να μπορούν να αντικρουστούν οι ισχυρισμοί των τριών που έδωσαν καταθέσεις στην Αστυνομία».

Όπως ανέφερε, «από τη στιγμή που γνωρίζουμε τον δικηγόρο που τους έφερε σε επαφή, θα πρέπει να εκδοθεί διεθνές ή ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψής του, να κατονομαστούν οι παραγωγοί του βίντεο, να εξασφαλιστεί το υλικό και μόνο τότε να εξεταστούν τυχόν ποινικά αδικήματα».

Ο κ. Δημητρίου εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τα αδικήματα lobbying, σημειώνοντας ότι «δεν θεωρώ πως προκύπτουν τέτοια αδικήματα, καθώς αυτά αφορούν αποκλειστικά τους “λομπίστες”, οι οποίοι οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι σε σχετικό μητρώο της Αρχής κατά της Διαφθοράς». Αντίθετα, αναφέρθηκε στην εμπορία επηρεασμού, επισημαίνοντας ότι «με βάση το Άρθρο 12, αν κάποιος ισχυριστεί ότι γνωρίζει πρόσωπο με επιρροή και μπορεί να εξυπηρετήσει τρίτους, αυτό συνιστά ποινικό αδίκημα».

Κάνοντας αναφορά στο βίντεο του Al Jazeera, υπενθύμισε ότι «παρόλο που και εκεί το υλικό είχε υποστεί επεξεργασία και δεν κατέθεσαν οι δημοσιογράφοι, υπήρξε υποκλοπή εντός της οικίας των κατηγορουμένων, όπου ισχύει το απαραβίαστο, και εκεί δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση». Για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, υπογράμμισε ότι «το πλαίσιο είναι τόσο αυστηρό που ακόμη και εμείς οι δικηγόροι, αν δώσουμε συμβουλές για την παράκαμψή τους, διαπράττουμε ποινικό αδίκημα».

Σε ό,τι αφορά τον ιδιώτη επιχειρηματία που εμφανίζεται στο βίντεο, ο Αντώνης Δημητρίου δήλωσε πως «ο Γενικός Ελεγκτής θα πρέπει να εξετάσει όλες τις προσφορές που έχουν κερδηθεί και να διαπιστώσει αν έγιναν νομότυπα και, αν όχι, να προχωρήσει σε δίωξη». Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη «να γίνουν άμεσες ενέργειες για να εντοπιστούν το βίντεο, οι δημοσιογράφοι και ο δικηγόρος που έφερε τον κ. Λακκοτρύπη σε επαφή μαζί τους και να έρθουν στην Κύπρο».

Αναφορικά με την αποδοχή παράνομης καταγραφής ως αποδεικτικού στοιχείου, διευκρίνισε ότι «το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η βαρύτητα και η ουσία της μαρτυρίας είναι τέτοιες που, για λόγους δημόσιας διαφάνειας και δημοσίου συμφέροντος, το Δικαστήριο μπορεί να τη δεχθεί, παρά την παραβίαση της νομοθεσίας». Όπως είπε, «αν υπάρχει το σύνολο του βίντεο και οι παραγωγοί είναι πρόθυμοι να καταθέσουν ενώπιον Δικαστηρίου, τότε θα πρέπει να καταθέσουν, εφόσον προκύπτουν ποινικά αδικήματα από αξιωματούχους, πρώην αξιωματούχους ή επιχειρηματίες».

Τέλος, σε σχέση με την παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπου, ο κ. Δημητρίου σημείωσε ότι «κατά την άποψή μου, ορθά έπραξε, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο».

