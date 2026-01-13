Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χιόνια στο Τρόοδος: Πότε ανοίγει η πρώτη πίστα του σκι - Όλες οι πληροφορίες

 13.01.2026 - 17:55
Χιόνια στο Τρόοδος: Πότε ανοίγει η πρώτη πίστα του σκι - Όλες οι πληροφορίες

Το Τρόοδος ντύθηκε ξανά στα λευκά, με τις πρόσφατες χιονοπτώσεις να αφήνουν πίσω τους σημαντικές ποσότητες χιονιού στα ψηλότερα σημεία.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Kitasweather από τη διεύθυνση του χιονοδρομικού κέντρου Τροόδους, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 στις 10:00 το πρωί ανοίγει η πρώτη πίστα του σκι στο Τρόοδος, η οποία είναι η Sun Valley I (Aphrodite).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Οδηγοί προσοχή: Επικίνδυνοι οι δρόμοι προς το Τρόοδος λόγω παγετού και κατολισθήσεων - Ακινητοποιήθηκαν οχήματα

Αυτή η απόφαση πάρθηκε μετά τις χιονοπτώσεις του τελευταίου 24ωρου καθώς το ύψος και η ποιότητα χιονιού είναι ικανοποιητικά για τη λειτουργία της συγκεκριμένης πίστας. Όσον αφορά τις υπόλοιπες πίστες, δεν υπάρχει το απαιτούμενο χιόνι και αφού δεν προβλέπεται άλλη αξιόλογη χιονόπτωση σύντομα, είναι άγνωστο το πότε και αν θα ανοίξουν.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στα άσπρα το Τρόοδος: Στους πόσους πόντους πήγε το χιόνι; Φωτογραφίες και βίντεο

Επίσης, σε λειτουργία θα τίθεται επί καθημερινής βάσεως το lift στην πίστα της North Face από τις 10:00 μέχρι τις 16:00, για να μπορεί το κοινό να απολαύσει τον περίπατο του και τη θέα από ψηλά.

Να σημειώσουμε ότι το lift δεν θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς σκι για τη συγκεκριμένη πίστα.

Οδηγοί προσοχή: Επικίνδυνοι οι δρόμοι προς το Τρόοδος λόγω παγετού και κατολισθήσεων - Ακινητοποιήθηκαν οχήματα

 13.01.2026 - 17:39
Guardian: Δημοσίευμα για το επίμαχο βίντεο - «Κύκλωμα χρημάτων έναντι πρόσβασης»

 13.01.2026 - 18:06
Τη κατηγορηματική του άρνηση στις καταγγελίες περί διαφθοράς επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που τον φέρει να εμπλέκεται, έμμεσα, σε κύκλωμα «χρημάτων έναντι πρόσβασης», επισημαίνει μεταξύ άλλων δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian.

