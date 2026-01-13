Guardian: Δημοσίευμα για το επίμαχο βίντεο - «Κύκλωμα χρημάτων έναντι πρόσβασης»

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η υπόθεση αυτή οδήγησε στην παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του αλλά και στην αποχώρηση της συζύγου του από ηγετική θέση φιλανθρωπικού φορέα.

Το δημοσίευμα επικεντρώνεται στις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε πως «δεν έχω τίποτα να φοβηθώ».

Την ίδια στιγμή υπογραμμίζει πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει ζητήσει από όλες τις αρμόδιες κρατικές αρχές να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση, σημειώνοντας ότι στη διαδικασία εντοπισμού της προέλευσης του υλικού συνδράμουν και «ξένα κράτη, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση».

Στην συνέχεια γίνεται μια εκτενής αναφορά με στοιχεία ρεπορτάζ στο επίμαχο βίντεο. Έτσι μεταξύ άλλων σημειώνεται πως το βίντεο, διάρκειας 8,5 λεπτών, αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X από λογαριασμό αυτοαποκαλούμενης ανεξάρτητης ερευνήτριας και άρχισε να κυκλοφορεί λιγότερο από 24 ώρες μετά την τελετή έναρξης της κυπριακής προεδρίας της ΕΕ.

Αναφέρεται επίσης ότι στις 7 Ιανουαρίου, κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για «κακόβουλο και μονταρισμένο υλικό», χαρακτηρίζοντας την υπόθεση μέρος «υβριδικής επίθεσης».

Στα πλάνα, γράφει, εμφανίζονται συνεργάτες και πολιτικοί σύμμαχοι του προέδρου να συνομιλούν με πρόσωπα που παρουσιάζονται ως επενδυτές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πρόσβαση στον Πρόεδρο θα μπορούσε να εξασφαλιστεί μέσω χρηματικών δωρεών, οι οποίες θα διοχετεύονταν σε φιλανθρωπικό ταμείο για παιδιά στο οποίο επικεφαλής είναι η πρώτη κυρία.

Αναφορά κάνει και στο γεγονός ότι ο μέχρι πρότινος Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ανακοίνωσε την παραίτησή του, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να τη χαρακτηρίζει «πράξη αυτοπεποίθησης» και όχι αποτέλεσμα πίεσης ή ενοχής.

Επίσης, σημειώνει πως η σύζυγός του Προέδρου, Φιλίππα Καρσερά, αποχώρησε από τη θέση της επικεφαλής της φιλανθρωπικής οργάνωσης, επικαλούμενη «αδιάκοπες επιθέσεις» εις βάρος της ίδιας και της οικογένειάς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το δημοσίευμα καταλήγει σημειώνοντας πως η αντιπολίτευση κάνει λόγο για σοβαρό πλήγμα στο κύρος της χώρας σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς προβολής και ζητά πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενόψει και των βουλευτικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάιο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ