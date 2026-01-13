Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήGuardian: Δημοσίευμα για το επίμαχο βίντεο - «Κύκλωμα χρημάτων έναντι πρόσβασης»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Guardian: Δημοσίευμα για το επίμαχο βίντεο - «Κύκλωμα χρημάτων έναντι πρόσβασης»

 13.01.2026 - 18:06
Guardian: Δημοσίευμα για το επίμαχο βίντεο - «Κύκλωμα χρημάτων έναντι πρόσβασης»

Τη κατηγορηματική του άρνηση στις καταγγελίες περί διαφθοράς επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που τον φέρει να εμπλέκεται, έμμεσα, σε κύκλωμα «χρημάτων έναντι πρόσβασης», επισημαίνει μεταξύ άλλων δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η υπόθεση αυτή οδήγησε στην παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του αλλά και στην αποχώρηση της συζύγου του από ηγετική θέση φιλανθρωπικού φορέα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Επίμαχο βίντεο: Ζητήθηκε συνδρομή της Europol - Εντατικές έρευνες από την Αστυνομία

Το δημοσίευμα επικεντρώνεται στις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε πως «δεν έχω τίποτα να φοβηθώ». 

Την ίδια στιγμή υπογραμμίζει πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει ζητήσει από όλες τις αρμόδιες κρατικές αρχές να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση, σημειώνοντας ότι στη διαδικασία εντοπισμού της προέλευσης του υλικού συνδράμουν και «ξένα κράτη, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση».

Στην συνέχεια γίνεται μια εκτενής αναφορά με στοιχεία ρεπορτάζ στο επίμαχο βίντεο. Έτσι μεταξύ άλλων σημειώνεται πως το βίντεο, διάρκειας 8,5 λεπτών, αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X από λογαριασμό αυτοαποκαλούμενης ανεξάρτητης ερευνήτριας και άρχισε να κυκλοφορεί λιγότερο από 24 ώρες μετά την τελετή έναρξης της κυπριακής προεδρίας της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Επίμαχο βίντεο: Ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας - Ποιοι οι όροι εντολής του

Αναφέρεται επίσης ότι στις 7 Ιανουαρίου,  κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για «κακόβουλο και μονταρισμένο υλικό», χαρακτηρίζοντας την υπόθεση μέρος «υβριδικής επίθεσης».

Στα πλάνα, γράφει, εμφανίζονται συνεργάτες και πολιτικοί σύμμαχοι του προέδρου να συνομιλούν με πρόσωπα που παρουσιάζονται ως επενδυτές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πρόσβαση στον Πρόεδρο θα μπορούσε να εξασφαλιστεί μέσω χρηματικών δωρεών, οι οποίες θα διοχετεύονταν σε φιλανθρωπικό ταμείο για παιδιά στο οποίο επικεφαλής είναι η πρώτη κυρία.

Αναφορά κάνει και στο γεγονός ότι ο μέχρι πρότινος Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ανακοίνωσε την παραίτησή του, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να τη χαρακτηρίζει «πράξη αυτοπεποίθησης» και όχι αποτέλεσμα πίεσης ή ενοχής.

Επίσης, σημειώνει πως η σύζυγός του Προέδρου, Φιλίππα Καρσερά, αποχώρησε από τη θέση της επικεφαλής της φιλανθρωπικής οργάνωσης, επικαλούμενη «αδιάκοπες επιθέσεις» εις βάρος της ίδιας και της οικογένειάς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το δημοσίευμα καταλήγει σημειώνοντας πως η αντιπολίτευση κάνει λόγο για σοβαρό πλήγμα στο κύρος της χώρας σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς προβολής και ζητά πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενόψει και των βουλευτικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάιο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» ξαφνικά ο Σολωμός Ζαννέτου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Υπόθεση Αββακούμ: Η Ιερά Σύνοδος παρεμβαίνει για τα Μυστήρια των καθαιρεμένων -Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πιστοί
Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν τμήματα του αυτοκινητοδρόμου σε δύο διαφορετικά σημεία - Δείτε πού και πότε
«Πέθανες;»: Η viral εφαρμογή για τους μοναχικούς που «σπάει ταμεία» στην Κίνα
Στέλιος Ρόκκος: «Το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου είναι ο βλάκας»
Εν κινήσει… «υπνοδωμάτιο» σε δρόμο της Λεμεσού – Με μαξιλάρι ένα… σακί – Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χιόνια στο Τρόοδος: Πότε ανοίγει η πρώτη πίστα του σκι - Όλες οι πληροφορίες

 13.01.2026 - 17:55
Επόμενο άρθρο

Τραμπ στους Ιρανούς: Έρχεται βοήθεια, συνεχίστε να διαδηλώνετε, το καθεστώς θα πληρώσει ακριβά

 13.01.2026 - 18:17

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Guardian: Δημοσίευμα για το επίμαχο βίντεο - «Κύκλωμα χρημάτων έναντι πρόσβασης»

Guardian: Δημοσίευμα για το επίμαχο βίντεο - «Κύκλωμα χρημάτων έναντι πρόσβασης»

  •  13.01.2026 - 18:06
Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

  •  13.01.2026 - 12:10
Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

  •  13.01.2026 - 09:41
«Θεσμική απάτη» στην αγορά ηλεκτρισμού - Καταγγελίες για παρεμπόδιση ανάπτυξης ΑΠΕ και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

«Θεσμική απάτη» στην αγορά ηλεκτρισμού - Καταγγελίες για παρεμπόδιση ανάπτυξης ΑΠΕ και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

  •  13.01.2026 - 16:05
Μαγευτικό τοπίο: Χιόνια στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μαγευτικό τοπίο: Χιόνια στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  13.01.2026 - 19:49
Ορίστηκε στις 2 Φεβρουαρίου η εκδίκαση της υπόθεσης απόπειρας φόνου 47χρονου επιχειρηματία

Ορίστηκε στις 2 Φεβρουαρίου η εκδίκαση της υπόθεσης απόπειρας φόνου 47χρονου επιχειρηματία

  •  13.01.2026 - 17:21
Χειροπέδες σε 68χρονο: Εντόπισαν πέραν των 990 φύλλων χαρτιού εμποτισμένα με ναρκωτικά - Δείτε φωτογραφίες

Χειροπέδες σε 68χρονο: Εντόπισαν πέραν των 990 φύλλων χαρτιού εμποτισμένα με ναρκωτικά - Δείτε φωτογραφίες

  •  13.01.2026 - 17:00
Αρχίζουν οι χοροί στη Λεμεσό - Η πρώτη καρναβαλίστικη εκδήλωση την Κυριακή - Επίδειξη κουστουμιών και μαζορέττες

Αρχίζουν οι χοροί στη Λεμεσό - Η πρώτη καρναβαλίστικη εκδήλωση την Κυριακή - Επίδειξη κουστουμιών και μαζορέττες

  •  13.01.2026 - 14:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα