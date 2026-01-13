Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤραμπ στους Ιρανούς: Έρχεται βοήθεια, συνεχίστε να διαδηλώνετε, το καθεστώς θα πληρώσει ακριβά
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ στους Ιρανούς: Έρχεται βοήθεια, συνεχίστε να διαδηλώνετε, το καθεστώς θα πληρώσει ακριβά

 13.01.2026 - 18:17
Τραμπ στους Ιρανούς: Έρχεται βοήθεια, συνεχίστε να διαδηλώνετε, το καθεστώς θα πληρώσει ακριβά

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες για την κατάσταση στο Ιράν, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας εξελίξεις στη χώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ζήτησε από τους Ιρανούς πολίτες να συνεχίσουν να διαδηλώνουν, υποσχέθηκε πως «οι δολοφόνοι θα πληρώσουν ακριβά» και τόνισε πως «η βοήθεια έρχεται».

Παράλληλα, έκανε παράφραση του γνωστού «Make America Great Again - MAGA», γράφοντας «Make Iran Great Again - MIGA».

Αναλυτικά, έγραψε: «Ιρανοί πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΑΣ!!! Καταγράψτε τα ονόματα των δολοφόνων και των βασανιστών. Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα. Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ οι παράλογες δολοφονίες διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA (Make Iran Great Again)!!!».

Ο Αμερικανός πρόεδρος (νωρίτερα ανακοίνωσε δασμούς 25% σε όποιες χώρες συναλλάσσονται με την Τεχεράνη) έχει ενημερωθεί τις τελευταίες ημέρες για νέες επιλογές στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να υλοποιήσει την απειλή του να επιτεθεί στη χώρα λόγω της καταστολής των διαδηλώσεων, σύμφωνα με πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους, που έχουν γνώση του θέματος.

Οι επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς παραμένουν μια επιλογή για μια πιθανή επέμβαση των ΗΠΑ, αλλά αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν επίσης παρουσιάσει επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο και ψυχολογικές εκστρατείες, σύμφωνα με τις πηγές.

Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση στο Λευκό Οίκο αργότερα σήμερα για να συζητήσει τις επιλογές για το Ιράν, σύμφωνα με τις πηγές, αλλά δεν είναι σαφές εάν ο ίδιος ο πρόεδρος θα παραστεί. Κατά πληροφορίες, παρόμοια σύσκεψη θα πραγματοποιήσει και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι ο στρατός του εξετάζει «πολύ ισχυρές επιλογές» για να παρέμβει σε περίπτωση που σκοτωθούν περισσότεροι διαδηλωτές. Ο Τραμπ είπε ότι οι Ιρανοί ηγέτες τον κάλεσαν «για διαπραγματεύσεις», αλλά πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «ίσως χρειαστεί να δράσουν πριν από τη συνάντηση».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» ξαφνικά ο Σολωμός Ζαννέτου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Υπόθεση Αββακούμ: Η Ιερά Σύνοδος παρεμβαίνει για τα Μυστήρια των καθαιρεμένων -Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πιστοί
Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν τμήματα του αυτοκινητοδρόμου σε δύο διαφορετικά σημεία - Δείτε πού και πότε
«Πέθανες;»: Η viral εφαρμογή για τους μοναχικούς που «σπάει ταμεία» στην Κίνα
Στέλιος Ρόκκος: «Το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου είναι ο βλάκας»
Εν κινήσει… «υπνοδωμάτιο» σε δρόμο της Λεμεσού – Με μαξιλάρι ένα… σακί – Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Guardian: Δημοσίευμα για το επίμαχο βίντεο - «Κύκλωμα χρημάτων έναντι πρόσβασης»

 13.01.2026 - 18:06
Επόμενο άρθρο

5 σημάδια ότι έχετε ωριμάσει – Aκόμα κι αν δεν το έχετε καταλάβει

 13.01.2026 - 18:42
Guardian: Δημοσίευμα για το επίμαχο βίντεο - «Κύκλωμα χρημάτων έναντι πρόσβασης»

Guardian: Δημοσίευμα για το επίμαχο βίντεο - «Κύκλωμα χρημάτων έναντι πρόσβασης»

Τη κατηγορηματική του άρνηση στις καταγγελίες περί διαφθοράς επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που τον φέρει να εμπλέκεται, έμμεσα, σε κύκλωμα «χρημάτων έναντι πρόσβασης», επισημαίνει μεταξύ άλλων δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Guardian: Δημοσίευμα για το επίμαχο βίντεο - «Κύκλωμα χρημάτων έναντι πρόσβασης»

Guardian: Δημοσίευμα για το επίμαχο βίντεο - «Κύκλωμα χρημάτων έναντι πρόσβασης»

  •  13.01.2026 - 18:06
Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

  •  13.01.2026 - 12:10
Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

  •  13.01.2026 - 09:41
«Θεσμική απάτη» στην αγορά ηλεκτρισμού - Καταγγελίες για παρεμπόδιση ανάπτυξης ΑΠΕ και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

«Θεσμική απάτη» στην αγορά ηλεκτρισμού - Καταγγελίες για παρεμπόδιση ανάπτυξης ΑΠΕ και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

  •  13.01.2026 - 16:05
Μαγευτικό τοπίο: Χιόνια στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μαγευτικό τοπίο: Χιόνια στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  13.01.2026 - 19:49
Ορίστηκε στις 2 Φεβρουαρίου η εκδίκαση της υπόθεσης απόπειρας φόνου 47χρονου επιχειρηματία

Ορίστηκε στις 2 Φεβρουαρίου η εκδίκαση της υπόθεσης απόπειρας φόνου 47χρονου επιχειρηματία

  •  13.01.2026 - 17:21
Χειροπέδες σε 68χρονο: Εντόπισαν πέραν των 990 φύλλων χαρτιού εμποτισμένα με ναρκωτικά - Δείτε φωτογραφίες

Χειροπέδες σε 68χρονο: Εντόπισαν πέραν των 990 φύλλων χαρτιού εμποτισμένα με ναρκωτικά - Δείτε φωτογραφίες

  •  13.01.2026 - 17:00
Αρχίζουν οι χοροί στη Λεμεσό - Η πρώτη καρναβαλίστικη εκδήλωση την Κυριακή - Επίδειξη κουστουμιών και μαζορέττες

Αρχίζουν οι χοροί στη Λεμεσό - Η πρώτη καρναβαλίστικη εκδήλωση την Κυριακή - Επίδειξη κουστουμιών και μαζορέττες

  •  13.01.2026 - 14:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα