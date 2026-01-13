Μαγευτικό τοπίο: Χιόνια στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Πάντως λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού που έχει σχηματιστεί, οι δρόμοι που οδηγούν προς το Τρόοδος έχουν καταστεί ιδιαίτερα επικίνδυνοι.
Σε προηγούμενη ανακοίνωση η Αστυνομία ανέφερε πως, αριθμός οχημάτων είναι ακινητοποιημένα στο οδικό δίκτυο (δρόμο Πλατρών - Τροόδους) και γίνονται ενέργειες για μετακίνησή τους.
Επίσης στον δρόμο Προδρόμου - Τροόδους παρατηρούνται κατολισθήσεις βραχών.
Υπενθυμίζουμε πως, σύμφωνα με ενημέρωση του Kitasweather από τη διεύθυνση του χιονοδρομικού κέντρου Τροόδους, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 στις 10:00 το πρωί ανοίγει η πρώτη πίστα του σκι στο Τρόοδος, η οποία είναι η Sun Valley I (Aphrodite).
Χρήστες του διαδικτύου, πάντως, έσπευσαν να δημοσιεύσουν φωτογραφίες και βίντεο τόσο από το Τρόοδος όσο και από διάφορες περιοχές ανά το Παγκύπριο.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: