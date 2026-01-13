Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαγευτικό τοπίο: Χιόνια στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

 13.01.2026 - 19:49
Στα λευκά έχει ντυθεί για τα καλά το Τρόοδος με τις πρόσφατες χιονοπτώσεις να αφήνουν πίσω τους σημαντικές ποσότητες χιονιού στα ψηλότερα σημεία.

Πάντως λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού που έχει σχηματιστεί, οι δρόμοι που οδηγούν προς το Τρόοδος έχουν καταστεί ιδιαίτερα επικίνδυνοι.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Οδηγοί προσοχή: Επικίνδυνοι οι δρόμοι προς το Τρόοδος λόγω παγετού και κατολισθήσεων - Ακινητοποιήθηκαν οχήματα

Σε προηγούμενη ανακοίνωση η Αστυνομία ανέφερε πως, αριθμός οχημάτων είναι ακινητοποιημένα στο οδικό δίκτυο (δρόμο Πλατρών - Τροόδους) και γίνονται ενέργειες για μετακίνησή τους.

Επίσης στον δρόμο Προδρόμου - Τροόδους παρατηρούνται κατολισθήσεις βραχών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Χιόνια στο Τρόοδος: Πότε ανοίγει η πρώτη πίστα του σκι - Όλες οι πληροφορίες

Υπενθυμίζουμε πως, σύμφωνα με ενημέρωση του Kitasweather από τη διεύθυνση του χιονοδρομικού κέντρου Τροόδους, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 στις 10:00 το πρωί ανοίγει η πρώτη πίστα του σκι στο Τρόοδος, η οποία είναι η Sun Valley I (Aphrodite).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στα άσπρα το Τρόοδος: Στους πόσους πόντους πήγε το χιόνι; Φωτογραφίες και βίντεο

Χρήστες του διαδικτύου, πάντως, έσπευσαν να δημοσιεύσουν φωτογραφίες και βίντεο τόσο από το Τρόοδος όσο και από διάφορες περιοχές ανά το Παγκύπριο.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Μπορεί να είναι εικόνα ανεμοστρόβιλος και αστραπή

Μπορεί να είναι εικόνα αστραπή

Μπορεί να είναι εικόνα αστραπή

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

