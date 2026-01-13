Μαγευτικό τοπίο: Χιόνια στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Πάντως λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού που έχει σχηματιστεί, οι δρόμοι που οδηγούν προς το Τρόοδος έχουν καταστεί ιδιαίτερα επικίνδυνοι.

Επίσης στον δρόμο Προδρόμου - Τροόδους παρατηρούνται κατολισθήσεις βραχών.

Υπενθυμίζουμε πως, σύμφωνα με ενημέρωση του Kitasweather από τη διεύθυνση του χιονοδρομικού κέντρου Τροόδους, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 στις 10:00 το πρωί ανοίγει η πρώτη πίστα του σκι στο Τρόοδος, η οποία είναι η Sun Valley I (Aphrodite).

Χρήστες του διαδικτύου, πάντως, έσπευσαν να δημοσιεύσουν φωτογραφίες και βίντεο τόσο από το Τρόοδος όσο και από διάφορες περιοχές ανά το Παγκύπριο.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: