Τραγωδία στην Αυστρία: Νεκρός 13χρονος σκιέρ που παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα

Το άτυχο αγόρι, τσεχικής υπηκοότητας, έκανε σκι μαζί με άλλο παιδί το μεσημέρι στο χιονοδρομικό κέντρο Sportgastein στις αυστριακές Άλπεις. Είχε βγει εκτός πίστας όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα, σύμφωνα με τον Αντρέας Κάντλερ, επικεφαλής των υπηρεσιών ορεινής διάσωσης στο Μπαντ Γκαστάιν.

V rakouských Alpách zahynul 13letý Čech, při lyžování mimo sjezdovku ho zachytila lavina. Neštěstí se stalo brzy odpoledne ve středisku Sportgastein ve Vysokých Taurech, které jsou částí Alp. Ze sdělení provozovatele vyplývá, že mezi sedmým a osmým pilířem tamní lanovky se utrhla… pic.twitter.com/cSM8bdssJA — Epoch Times ČR (@EpochTimesCZ) January 13, 2026

Μερικά χιλιόμετρα ανατολικότερα, στο Ουντερτάουερν της κεντρικής Αυστρίας, μια σκιέρ και ο σύντροφός της παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Ο άνδρας κατάφερε να απεγκλωβιστεί και ανέσυρε τη γυναίκα, η οποία είχε υποστεί ελαφρά τραύματα.



Αρκετές χιονοστιβάδες σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Βίρμπεργκ κοντά στο Τιρόλο (δυτικά), οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε έναν 58χρονο σκιέρ και προκάλεσαν πολλούς τραυματισμούς.

Σημειώνεται ότι το σαββατοκύριακο, έξι σκιέρ έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας χιονοστιβάδων στις γαλλικές Άλπεις.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα