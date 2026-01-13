Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΝέο βίντεο από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας: Περπατάει σε δρόμο στου Ζωγράφου, πήγε σε καφέ και ανταλλακτήριο χρυσού, πριν χαθούν τα ίχνη της
ΔΙΕΘΝΗ

Νέο βίντεο από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας: Περπατάει σε δρόμο στου Ζωγράφου, πήγε σε καφέ και ανταλλακτήριο χρυσού, πριν χαθούν τα ίχνη της

 13.01.2026 - 22:45
Νέο βίντεο από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας: Περπατάει σε δρόμο στου Ζωγράφου, πήγε σε καφέ και ανταλλακτήριο χρυσού, πριν χαθούν τα ίχνη της

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ με την 16χρονη Λόρα η οποία το πρωί της περασμένης Πέμπτης έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα με προορισμό την Αθήνα και μέχρι στιγμής δεν έχει επικοινωνήσει με τους δικούς της.

Η κοπέλα έφυγε από την αχαϊκή πρωτεύουσα με ταξί, το οποίο την άφησε στην περιοχή του Ζωγράφου. Εκεί, έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να κινείται στη συμβολή των οδών Θηβών και Μικράς Ασίας, ενώ τα "ίχνη" της έχουν εντοπιστεί σε ένα καφέ, απ' όπου συνδέθηκε στο wi-fi και σε ένα ανταλλακτήριο χρυσού, ελάχιστα μέτρα πιο μακριά.

Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η 16χρονη, φορώντας μαύρο μπουφάν και κουκούλα, να περπατά στην οδό Μικράς Ασίας, με κατεύθυνση προς Αθήνα, και να στέλνει μηνύματα στο κινητό της. Περνά μπροστά από ένα φαρμακείο και επιστρέφει για λίγο προς τα πίσω.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς ένα ανταλλακτήριο χρυσού και εν συνεχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το κέντρο της Αθήνας.

Οι Αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους τα βίντεο από τις κινήσεις της στην περιοχή του Ζωγράφου και προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της μέχρι το κέντρο, ώστε να οδηγηθούν στα "ίχνη" της.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» ξαφνικά ο Σολωμός Ζαννέτου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Μαγευτικό τοπίο: Χιόνια στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €11.300.000
Θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας ανήλικη σε στάση λεωφορείου στην Πετρούπολη
Εν κινήσει… «υπνοδωμάτιο» σε δρόμο της Λεμεσού – Με μαξιλάρι ένα… σακί – Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στα 23 εκατοστά το ύψος του χιονιού στο Τρόοδος - Στους -4 η θερμοκρασία αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές

 13.01.2026 - 22:31
Επόμενο άρθρο

Η εκθαμβωτική Ντιλέτα Λεότα «έκλεψε» για ακόμα μια φορά την παράσταση! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

 13.01.2026 - 23:18
Βασιλικό: Στο… περίπου τα έργα και χωρίς αξιολόγηση κινδύνου - Καμία καταγραφή εξοπλισμού - Σκανδαλώδεις αποκαλύψεις

Βασιλικό: Στο… περίπου τα έργα και χωρίς αξιολόγηση κινδύνου - Καμία καταγραφή εξοπλισμού - Σκανδαλώδεις αποκαλύψεις

Την όπως-όπως αποχώρηση της κινεζικής κοινοπραξίας από το εργοτάξιο του τερματικού στο Βασιλικό και κατασκευαστικά έργα στο… περίπου, φανερώνει η μελέτη των Γάλλων εμπειρογνωμόνων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βασιλικό: Στο… περίπου τα έργα και χωρίς αξιολόγηση κινδύνου - Καμία καταγραφή εξοπλισμού - Σκανδαλώδεις αποκαλύψεις

Βασιλικό: Στο… περίπου τα έργα και χωρίς αξιολόγηση κινδύνου - Καμία καταγραφή εξοπλισμού - Σκανδαλώδεις αποκαλύψεις

  •  13.01.2026 - 20:50
Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

  •  13.01.2026 - 12:10
ΥΠΕΞ: Αποτρέπει τους Κύπριους πολίτες να επισκεφθούν το Ιράν - «Εγκαταλείψτε άμεσα την χώρα - Αποφυγή όλων των ταξιδιών»

ΥΠΕΞ: Αποτρέπει τους Κύπριους πολίτες να επισκεφθούν το Ιράν - «Εγκαταλείψτε άμεσα την χώρα - Αποφυγή όλων των ταξιδιών»

  •  13.01.2026 - 21:26
Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

  •  13.01.2026 - 09:41
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €11.300.000

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €11.300.000

  •  13.01.2026 - 21:56
Ορίστηκε στις 2 Φεβρουαρίου η εκδίκαση της υπόθεσης απόπειρας φόνου 47χρονου επιχειρηματία

Ορίστηκε στις 2 Φεβρουαρίου η εκδίκαση της υπόθεσης απόπειρας φόνου 47χρονου επιχειρηματία

  •  13.01.2026 - 17:21
Μαγευτικό τοπίο: Χιόνια στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μαγευτικό τοπίο: Χιόνια στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  13.01.2026 - 19:49
Αρχίζουν οι χοροί στη Λεμεσό - Η πρώτη καρναβαλίστικη εκδήλωση την Κυριακή - Επίδειξη κουστουμιών και μαζορέττες

Αρχίζουν οι χοροί στη Λεμεσό - Η πρώτη καρναβαλίστικη εκδήλωση την Κυριακή - Επίδειξη κουστουμιών και μαζορέττες

  •  13.01.2026 - 14:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα