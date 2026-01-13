Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στα 23 εκατοστά το ύψος του χιονιού στο Τρόοδος - Στους -4 η θερμοκρασία αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές

 13.01.2026 - 22:31
Στα 23 εκατοστά το ύψος του χιονιού στο Τρόοδος - Στους -4 η θερμοκρασία αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές

Χαμηλή πίεση και ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή ενώ από απόψε αναμένεται ασθενής ψηλή πίεση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Μαγευτικό τοπίο: Χιόνια στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Απόψε αρχικά αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές και λίγα χιόνια στα ψηλότερα ορεινά ενώ σύντομα ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βόρειοι μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και σταδιακά ασθενείς μέχρι μέτριοι και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά ταραγμένη μέχρι κυματώδης για να καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 6 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους μείον 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα επικρατεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βόρειοι ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά στα προσήνεμα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Χιόνια στο Τρόοδος: Πότε ανοίγει η πρώτη πίστα του σκι - Όλες οι πληροφορίες

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείεται και ελαφρά χιονόπτωση στα ψηλότερα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Το Σάββατο θα σημειώσει μικρή πτώση.

Το ύψος του χιονιού στην Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 32 εκατοστά.

Την όπως-όπως αποχώρηση της κινεζικής κοινοπραξίας από το εργοτάξιο του τερματικού στο Βασιλικό και κατασκευαστικά έργα στο… περίπου, φανερώνει η μελέτη των Γάλλων εμπειρογνωμόνων.

