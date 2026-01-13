Τραμπ: Αρνήθηκε να αποκαλύψει ποια είναι η βοήθεια «καθ' οδόν» - «Θα πρέπει να το καταλάβετε μόνοι σας»

«Προς όλους τους Ιρανούς πατριώτες: συνεχίστε να διαμαρτύρεστε, καταλάβετε τους θεσμούς σας, αν είναι δυνατόν, και αποκαλύψτε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιών που σας κακοποιούν πολύ άσχημα» είπε μεταξύ άλλων κατά την ομιλία του.

Αλλά δεν ξέχασε ούτε τη συνθηματολογία ούτε την καταστροφολογία: «Εγώ λέω, κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο. Ήταν μια μεγάλη χώρα μέχρι που ήρθαν αυτά τα τέρατα και την κατέλαβαν, και τώρα είναι όλα πολύ εύθραυστα. Σας λέω ότ αν δεν είχε κερδίσει τις εκλογές θα είχε συμβεί και σε εμάς».



Σε άλλη ερώτηση από για το αν έχει συμβουλεύσει τους συμμάχους των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Νομίζω ότι πρέπει να φύγουν, δεν είναι κακή ιδέα».



Νωρίτερα την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του έλεγε ότι οι Ιρανοί πρέπει να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες και να «καταλάβουν τους θεσμούς», λέγοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν».

Αργότερα κλήθηκε να εξηγήσει τι εννοούσε στην ανάρτησή του, αλλά δεν είχε κάποια απάντηση: «Θα πρέπει να το καταλάβετε μόνοι σας. Λυπάμαι».



Σχετικά με τον αριθμό των νεκρών και την ώρα που εκτιμήσεις μιλούν για 2.000 έως και 20.000 νεκρούς, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι η εικόνα που έχει και ο ίδιος είναι θολή: «Ακούω πέντε διαφορετικά σύνολα αριθμών», είπε σε δημοσιογράφους πριν από την ομιλία «ένας θάνατος είναι πάρα πολύς, αλλά ακούω πολύ χαμηλότερους αριθμούς και μετά ακούω πολύ υψηλότερους αριθμούς».



Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει το επόμενο 24ωρο, είπε ακόμη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα