Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤραμπ: Αρνήθηκε να αποκαλύψει ποια είναι η βοήθεια «καθ' οδόν» - «Θα πρέπει να το καταλάβετε μόνοι σας»
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Αρνήθηκε να αποκαλύψει ποια είναι η βοήθεια «καθ' οδόν» - «Θα πρέπει να το καταλάβετε μόνοι σας»

 13.01.2026 - 22:23
Τραμπ: Αρνήθηκε να αποκαλύψει ποια είναι η βοήθεια «καθ' οδόν» - «Θα πρέπει να το καταλάβετε μόνοι σας»

Μήνυμα προς το ιρανικό καθεστώς έστειλε σε ομιλία του την Τρίτη από το Ντιτρόιτ ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι όσοι «σκοτώνουν ή κακοποιούν Ιρανούς διαδηλωτές» θα πληρώσουν ένα πολύ μεγάλο τίμημα.

«Προς όλους τους Ιρανούς πατριώτες: συνεχίστε να διαμαρτύρεστε, καταλάβετε τους θεσμούς σας, αν είναι δυνατόν, και αποκαλύψτε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιών που σας κακοποιούν πολύ άσχημα» είπε μεταξύ άλλων κατά την ομιλία του.

Αλλά δεν ξέχασε ούτε τη συνθηματολογία ούτε την καταστροφολογία: «Εγώ λέω, κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο. Ήταν μια μεγάλη χώρα μέχρι που ήρθαν αυτά τα τέρατα και την κατέλαβαν, και τώρα είναι όλα πολύ εύθραυστα. Σας λέω ότ αν δεν είχε κερδίσει τις εκλογές θα είχε συμβεί και σε εμάς».

Σε άλλη ερώτηση από για το αν έχει συμβουλεύσει τους συμμάχους των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Νομίζω ότι πρέπει να φύγουν, δεν είναι κακή ιδέα».

Νωρίτερα την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του έλεγε ότι οι Ιρανοί πρέπει να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες και να «καταλάβουν τους θεσμούς», λέγοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν».

Αργότερα κλήθηκε να εξηγήσει τι εννοούσε στην ανάρτησή του, αλλά δεν είχε κάποια απάντηση: «Θα πρέπει να το καταλάβετε μόνοι σας. Λυπάμαι».

Σχετικά με τον αριθμό των νεκρών και την ώρα που εκτιμήσεις μιλούν για 2.000 έως και 20.000 νεκρούς, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι η εικόνα που έχει και ο ίδιος είναι θολή: «Ακούω πέντε διαφορετικά σύνολα αριθμών», είπε σε δημοσιογράφους πριν από την ομιλία «ένας θάνατος είναι πάρα πολύς, αλλά ακούω πολύ χαμηλότερους αριθμούς και μετά ακούω πολύ υψηλότερους αριθμούς».

Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει το επόμενο 24ωρο, είπε ακόμη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» ξαφνικά ο Σολωμός Ζαννέτου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Μαγευτικό τοπίο: Χιόνια στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €11.300.000
Θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας ανήλικη σε στάση λεωφορείου στην Πετρούπολη
Εν κινήσει… «υπνοδωμάτιο» σε δρόμο της Λεμεσού – Με μαξιλάρι ένα… σακί – Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €11.300.000

 13.01.2026 - 21:56
Επόμενο άρθρο

Στα 23 εκατοστά το ύψος του χιονιού στο Τρόοδος - Στους -4 η θερμοκρασία αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές

 13.01.2026 - 22:31
Βασιλικό: Στο… περίπου τα έργα και χωρίς αξιολόγηση κινδύνου - Καμία καταγραφή εξοπλισμού - Σκανδαλώδεις αποκαλύψεις

Βασιλικό: Στο… περίπου τα έργα και χωρίς αξιολόγηση κινδύνου - Καμία καταγραφή εξοπλισμού - Σκανδαλώδεις αποκαλύψεις

Την όπως-όπως αποχώρηση της κινεζικής κοινοπραξίας από το εργοτάξιο του τερματικού στο Βασιλικό και κατασκευαστικά έργα στο… περίπου, φανερώνει η μελέτη των Γάλλων εμπειρογνωμόνων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βασιλικό: Στο… περίπου τα έργα και χωρίς αξιολόγηση κινδύνου - Καμία καταγραφή εξοπλισμού - Σκανδαλώδεις αποκαλύψεις

Βασιλικό: Στο… περίπου τα έργα και χωρίς αξιολόγηση κινδύνου - Καμία καταγραφή εξοπλισμού - Σκανδαλώδεις αποκαλύψεις

  •  13.01.2026 - 20:50
Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

  •  13.01.2026 - 12:10
ΥΠΕΞ: Αποτρέπει τους Κύπριους πολίτες να επισκεφθούν το Ιράν - «Εγκαταλείψτε άμεσα την χώρα - Αποφυγή όλων των ταξιδιών»

ΥΠΕΞ: Αποτρέπει τους Κύπριους πολίτες να επισκεφθούν το Ιράν - «Εγκαταλείψτε άμεσα την χώρα - Αποφυγή όλων των ταξιδιών»

  •  13.01.2026 - 21:26
Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

  •  13.01.2026 - 09:41
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €11.300.000

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €11.300.000

  •  13.01.2026 - 21:56
Ορίστηκε στις 2 Φεβρουαρίου η εκδίκαση της υπόθεσης απόπειρας φόνου 47χρονου επιχειρηματία

Ορίστηκε στις 2 Φεβρουαρίου η εκδίκαση της υπόθεσης απόπειρας φόνου 47χρονου επιχειρηματία

  •  13.01.2026 - 17:21
Μαγευτικό τοπίο: Χιόνια στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μαγευτικό τοπίο: Χιόνια στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  13.01.2026 - 19:49
Αρχίζουν οι χοροί στη Λεμεσό - Η πρώτη καρναβαλίστικη εκδήλωση την Κυριακή - Επίδειξη κουστουμιών και μαζορέττες

Αρχίζουν οι χοροί στη Λεμεσό - Η πρώτη καρναβαλίστικη εκδήλωση την Κυριακή - Επίδειξη κουστουμιών και μαζορέττες

  •  13.01.2026 - 14:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα