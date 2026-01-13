Βασιλικό: Στο… περίπου τα έργα και χωρίς αξιολόγηση κινδύνου - Καμία καταγραφή εξοπλισμού - Σκανδαλώδεις αποκαλύψεις

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, η Technip εντόπισε ότι βασικές πτυχές του έργου όπως: ο σχεδιασμός υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι σωληνώσεις, ο πολιτικός, δομικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, αλλά και τα συστήματα ελέγχου και τηλεπικοινωνιών δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο ωριμότητας σχεδιασμού μίας τέτοιας υποδομής, με το έργο ολοκληρωμένο περίπου κατά το ήμισυ.

«Η κινεζική κοινοπραξία παρέλειψε να καταγράψει, μεταξύ πολλών άλλων, φύλλα δεδομένων για σημαντικό αριθμό μηχανολογικού εξοπλισμού, τελικές τεχνικές προδιαγραφές για βασικά πακέτα εξοπλισμού, τεκμηρίωση συμμόρφωσης του εξοπλισμού με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, πλήρη κατάλογο εξοπλισμού σε τελική και εγκεκριμένη μορφή, σχέδια για πακέτα εξοπλισμού, τεχνικά σχέδια προμηθευτών για κρίσιμο εξοπλισμό καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συντήρησης και του εξοπλισμού».

Ανάμεσα στις πλέον κρίσιμες ελλείψεις που εντόπισαν οι Γάλλοι εμπειρογνώμονες, συγκαταλέγεται και η πλήρης απουσία εγγράφων που να πιστοποιούν ότι έγιναν οι απαραίτητες αξιολογήσεις κινδύνων.

Οι εν λόγω αξιολογήσεις είναι εξέχουσας σημασίας για την ασφάλεια της υποδομής. Ένα τερματικό υγροποίησης φυσικού αερίου, στο οποίο γίνεται επεξεργασία εύφλεκτών και εκρηκτικών υλικών δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας. Αυτές οι προδιαγραφές επιβεβαιώνουν ότι οι όποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν, εκ της φύσεως των εργασιών της υποδομής, είναι κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό μειωμένοι.

Οι ελλείψεις σε βασικές πτυχές του έργου και πιστοποιημένες αξιολογήσεις κινδύνων και ασφαλείας δημιουργούν τεράστια εμπόδια στην προσπάθεια των αρμοδίων να απεγκλωβίσουν το έργο από το τέλμα.

