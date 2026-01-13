Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Οι αμερικανικές Αρχές προειδοποιούν για ελαττωματικούς αερόσακους κινεζικής κατασκευής

 13.01.2026 - 23:52
Οι αμερικανικές Αρχές προειδοποιούν για ελαττωματικούς αερόσακους κινεζικής κατασκευής

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία για την ασφάλεια των οδικών δικτύων στις Ηνωμένες Πολιτείες (NHTSA) εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση, εφιστώντας την προσοχή στους οδηγούς για ελαττωματικούς αερόσακους, κινεζικής κατασκευής, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν σε τροχαία δυστυχήματα τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με την NHTSA, καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 τροχαία που οδήγησαν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό εξαιτίας ελαττωματικών αερόσακων αντικατάστασης, οι οποίοι κατασκευάζονται στην Κίνα από την Jilin Province Detiannuo Automobile Safety System Co. Ltd. – γνωστή και ως DTN – και πιθανότατα εισήχθησαν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αμερικανική υπηρεσία ανέφερε ότι οκτώ οδηγοί σκοτώθηκαν σε τροχαία που, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα είχαν αποβεί θανατηφόρα και άλλοι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν σοβαρά, καθώς οι αερόσακοι των αυτοκινήτων τους είχαν αντικατασταθεί με άλλους κατώτερης ποιότητας ύστερα από προγενέστερα ατυχήματα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

 

Την όπως-όπως αποχώρηση της κινεζικής κοινοπραξίας από το εργοτάξιο του τερματικού στο Βασιλικό και κατασκευαστικά έργα στο… περίπου, φανερώνει η μελέτη των Γάλλων εμπειρογνωμόνων.

