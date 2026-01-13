Οι αμερικανικές Αρχές προειδοποιούν για ελαττωματικούς αερόσακους κινεζικής κατασκευής

Σύμφωνα με την NHTSA, καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 τροχαία που οδήγησαν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό εξαιτίας ελαττωματικών αερόσακων αντικατάστασης, οι οποίοι κατασκευάζονται στην Κίνα από την Jilin Province Detiannuo Automobile Safety System Co. Ltd. – γνωστή και ως DTN – και πιθανότατα εισήχθησαν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αμερικανική υπηρεσία ανέφερε ότι οκτώ οδηγοί σκοτώθηκαν σε τροχαία που, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα είχαν αποβεί θανατηφόρα και άλλοι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν σοβαρά, καθώς οι αερόσακοι των αυτοκινήτων τους είχαν αντικατασταθεί με άλλους κατώτερης ποιότητας ύστερα από προγενέστερα ατυχήματα.

