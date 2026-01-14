Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στο Παγκύπριο: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου

 14.01.2026 - 06:17
Έφυγε το βράδυ της Τρίτης από τη ζωή, σε ηλικία 94 ετών, ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου, ο οποίος διετέλεσε τρίτος Πρόεδρος της χώρας την περίοδο 1988-1993.

Ο κ. Βασιλείου είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας την Τρίτη, 6 Ιανουαρίου, όπου η κατάσταση της υγείας του είχε κριθεί σοβαρή.

Σε ανάρτησή της στο Χ η σύζυγός του Ανδρούλλα Βασιλείου γνωστοποίησε τον θάνατό του, λέγοντας ότι μετά από δύο χρόνια ταλαιπωρίας, «ο αγαπημένος μου Γιώργος, σύντροφος της ζωής μου για 59 χρόνια, έσβησε ήσυχα στην αγκαλιά μας» στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Είναι δύσκολο να αποχωριστώ αυτόν τον άνθρωπο που υπήρξε ένας εξαιρετικός σύζυγος και πατέρας, άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και αγάπη για τον τόπο και τον λαό του, συμπλήρωσε.

Η είδηση του θανάτου του προκαλεί συγκίνηση σε όλη τη χώρα, ενώ πολιτικοί και πολίτες εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια μιας εξέχουσας προσωπικότητας της δημόσιας ζωής.

