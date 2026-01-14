Θλίψη στο Παγκύπριο: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου

Ο κ. Βασιλείου είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας την Τρίτη, 6 Ιανουαρίου, όπου η κατάσταση της υγείας του είχε κριθεί σοβαρή.

Σε ανάρτησή της στο Χ η σύζυγός του Ανδρούλλα Βασιλείου γνωστοποίησε τον θάνατό του, λέγοντας ότι μετά από δύο χρόνια ταλαιπωρίας, «ο αγαπημένος μου Γιώργος, σύντροφος της ζωής μου για 59 χρόνια, έσβησε ήσυχα στην αγκαλιά μας» στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Είναι δύσκολο να αποχωριστώ αυτόν τον άνθρωπο που υπήρξε ένας εξαιρετικός σύζυγος και πατέρας, άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και αγάπη για τον τόπο και τον λαό του, συμπλήρωσε.

Μετά από 2 χρόνων ταλαιπωρία, ο αγαπημένος μου Γιώργος, σύντροφος τ ζωής μου γ 59 χρόνια, έσβησε ήσυχα στην αγκαλιά μας απόψε σ ΓΝΛ. Είναι δύσκολο ν αποχωριστώ αυτό τ άνθρωπο π υπήρξε ένας εξαιρετικός σύζυγος κ πατέρας, άνθρωπος γεμάτος καλωσύνη κ αγάπη για τ τόπο κ τ λαό του. — Androulla Vassiliou (@VassiliouEU) January 13, 2026

Η είδηση του θανάτου του προκαλεί συγκίνηση σε όλη τη χώρα, ενώ πολιτικοί και πολίτες εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια μιας εξέχουσας προσωπικότητας της δημόσιας ζωής.