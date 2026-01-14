Ecommbx
LIKE ONLINE

Αν ο πρώτος μήνας του 2026 είχε πρόσωπο, αυτό θα ήταν οι viral στιγμές του Σον Πεν στις Χρυσές Σφαίρες

 14.01.2026 - 07:25
Αν ο πρώτος μήνας του 2026 είχε πρόσωπο, αυτό θα ήταν οι viral στιγμές του Σον Πεν στις Χρυσές Σφαίρες

Ο Σον Πεν έχει γίνει θέμα συζήτησης τα τελευταία εικοσιτετράωρα, χωρίς να το έχει επιδιώξει (έτσι λειτουργεί δυστυχώς το διαδίκτυο), μετά την κάπως αλλόκοτη, κάπως αντιπροσωπευτική της εποχής μας, εμφάνιση του στις Χρυσές Σφαίρες.

Ο ηθοποιός, ο οποίος ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα β’ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του ως Steven J. Lockjaw στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «One Battle After Another», έγινε viral όταν κυκλοφόρησε ένα βίντεο το οποίο τον έδειχνε να κάνει μια περίεργη γκριμάτσα που θύμιζε εργαζόμενο που επιστρέφει στο γραφείο μετά από καλοκαιρινές διακοπές.

Το κερασάκι στην τούρτα; Μια φωτογραφία στην οποία ο ηθοποιός εθεάθη να καπνίζει εντός του ξενοδοχείου Beverly Hilton Hotel στο Λος Άντζελες, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής βραβείων – ενόσω ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο κοινωνικοποιούνταν.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή

Το E! News δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο που δείχνει τους Τιμοτέ Σαλαμέ και Λεονάρντο Ντι Κάπριο να χαμογελούν ο ένας στον άλλον καθώς αγκαλιάζονται, ενόσω οι φωτογράφοι προσπαθούν να απαθανατίσουν τη στιγμή. Όταν οι δύο ηθοποιοί τελειώνουν τη συζήτησή τους, ποζάρουν για μια φωτογραφία.

@enews This Leonardo DiCaprio and Timothée Chalamet moment? No notes. ☝️ #GoldenGlobes #AwardsSeason ♬ original sound - E! News

Στο τέλος του βίντεο, η κάμερα στρέφεται προς τον Σον Πεν, ο οποίος κοιτάει ελαφρώς απελπισμένος το κενό, με τα μαλλιά του να αιωρούνται.

Φυσικά, οι θαυμαστές δεν έχασαν χρόνο και, κάτω από το βίντεο θα βρείτε μια σειρά από σχόλια τα οποία «προσκυνούν» το μεγαλείο του ηθοποιού (ή καλύτερα τη διάθεση του, με την οποία ταυτίζονται πολλοί).

«Αν ο Ιανουάριος του 2026 είχε πρόσωπο, θα ήταν ακριβώς αυτή η φωτογραφία του Σον Πεν», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Ο Σον Πεν στο τέλος μοιάζει με κάποιον που παρακολουθεί τις Χρυσές Σφαίρες στο σπίτι του».

Τσιγάρο κανείς;

Κι αν νομίζατε ότι ο Σον Πεν έκλεψε την παράσταση μόνο για την βαριεστημένη του διάθεση, είστε γελασμένοι. Σε ένα ακόμη viral στιγμιότυπο που κατέκλυσε το διαδίκτυο, ο ηθοποιός μετέτρεψε το Beverly Hilton σε χώρο καπνιστών, την ώρα που ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο συνομιλούσε με την Κέιτ Χάντσον – ακριβώς από δίπλα του.

Αν και πολλοί υπέθεσαν ότι η εικόνα έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη (πλέον δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά), πρόκειται για πραγματική φωτογραφία.

Το viral πλέον στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε στο X από τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Ben Fritz (@benfritz), ο οποίος το συνόδευσε με τη λεζάντα «Αυτό δεν μπορεί να είναι νόμιμο».

Λίγο αργότερα, η φωτογραφία αναδημοσιεύτηκε από χιλιάδες χρήστες, οι οποίοι δεν άργησαν να την κάνουν meme.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

