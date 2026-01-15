Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Το δράμα ενός 28χρονου Έλληνα στην Αυστραλία: Πήγε διακοπές να δει συγγενείς του, τραυματίστηκε σε παραλία, κινδυνεύει με τετραπληγία

 15.01.2026 - 15:01
Το δράμα ενός 28χρονου Έλληνα στην Αυστραλία: Πήγε διακοπές να δει συγγενείς του, τραυματίστηκε σε παραλία, κινδυνεύει με τετραπληγία

 15.01.2026 - 15:01

Ένας 28χρονος Έλληνας τουρίστας, που βρισκόταν στην Αυστραλία για τις γιορτές προκειμένου να επισκεφθεί συγγενείς του, ενδέχεται να μη μπορέσει να περπατήσει ξανά, έπειτα από σοβαρό ατύχημα σε πολυσύχναστη παραλία του Περθ.

Ο Ιωάννης Βιδινιώτης τραυματίστηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ενώ κολυμπούσε μαζί με μέλη της οικογένειάς του στην παραλία Cottesloe, μια από τις πιο γνωστές ακτές της πόλης με έκταση 1,5 χιλιομέτρου. Κατά τη διάρκεια της κολύμβησης, χτύπησε το κεφάλι του σε αμμοσύρτη, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του μέσα στο νερό.

«Ο Γιάννης μπήκε στη θάλασσα νιώθοντας ασφαλής» δήλωσε η ξαδέρφη του, Αριστέα Καζαντζίδου. «Το επόμενο που είδα ήταν να επιπλέει μπρούμυτα. Κανείς μας δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο γρήγορα θα άλλαζαν τα πάντα». Η ίδια τον ανέσυρε από το νερό, ενώ λουόμενος με ιατρική εκπαίδευση και ναυαγοσώστες έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα, με τους διασώστες να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες πριν τον μεταφέρουν εσπευσμένα στο Royal Perth Hospital. Εκεί διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα κλείδας, καθώς και εκτεταμένες σοβαρές κακώσεις στη σπονδυλική στήλη.

Το δράμα ενός 28χρονου Έλληνα στην Αυστραλία: Πήγε διακοπές να δει συγγενείς του, τραυματίστηκε σε παραλία, κινδυνεύει με τετραπληγία

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Community of Western Australia, ο 28χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και αδυνατεί να κινήσει τα πόδια του ή να κλείσει τα χέρια του. Όπως αναφέρεται σε διαδικτυακή σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων, οι γιατροί έχουν προειδοποιήσει ότι, λόγω της έκτασης των τραυματισμών στη σπονδυλική στήλη, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τετραπληγίας.

Οι θεράποντες γιατροί εκτιμούν ότι ο 28χρονος θα παραμείνει στο νοσοκομείο για ακόμη έξι έως οκτώ εβδομάδες, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης διάρκειας έξι μηνών. Παρά ταύτα, οι πιθανότητες να ανακτήσει την ικανότητα να περπατήσει δεν ξεπερνούν το 5%. «Αυτή είναι η πιο δύσκολη πραγματικότητα που καλείται να αντιμετωπίσει η οικογένειά μας», ανέφερε η ξαδέρφη του.

Οι γονείς του 28χρονου ταξιδεύουν από την Ελλάδα προς τη Δυτική Αυστραλία για να βρεθούν στο πλευρό του, ενώ η ελληνική κοινότητα κινητοποιήθηκε άμεσα, συγκεντρώνοντας σχεδόν 200.000 δολάρια για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και θεραπείας του.

