Έχασε πάνω από 60 κιλά με φυσικό τρόπο: Αποκαλύπτει το απλό μυστικό που του άλλαξε τη ζωή

Σε μια εποχή που τα φάρμακα για απώλεια βάρους μοιάζουν για πολλούς μονόδρομος, μια ιστορία έρχεται να θυμίσει ότι τα βασικά δεν άλλαξαν ποτέ. Ένας άνδρας που κάποτε ζύγιζε σχεδόν 180 κιλά και σήμερα έχει χάσει πάνω από 60, μοιράστηκε στο Reddit το τι πραγματικά τον βοήθησε να αλλάξει σώμα και ζωή, χωρίς ενέσεις και εύκολες λύσεις.

Όπως εξηγεί, ξεκίνησε την προσπάθειά του στα 27 του χρόνια, όταν κουράστηκε να αισθάνεται μη υγιής και εγκλωβισμένος στο ίδιο του το σώμα. Χρόνια μετά, όχι μόνο κατάφερε να διατηρήσει το βάρος του, αλλά έγινε και πιστοποιημένος σύμβουλος διαχείρισης βάρους, βοηθώντας πλέον και άλλους να κάνουν το ίδιο.

Το βασικό λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι

Η «μέθοδος» του δεν είχε τίποτα το εντυπωσιακό. Καμία μόδα, κανένα μυστικό πρόγραμμα. Μία και μόνο αρχή: καθημερινό θερμιδικό έλλειμμα. «Αν δεν καις περισσότερες θερμίδες απ’ όσες καταναλώνεις, δεν πρόκειται να χάσεις βάρος. Τελεία», λέει ξεκάθαρα.

Και εδώ είναι που οι περισσότεροι αποτυγχάνουν. Είτε υποτιμούν το πόσο τρώνε, είτε υπερεκτιμούν το πόσο καίνε. Η κατανόηση του πώς λειτουργεί σωστά το θερμιδικό έλλειμμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το κλειδί για μόνιμη απώλεια βάρους.



Δεν αρκεί απλώς να τρως λιγότερο

Φυσικά, το να μειώσεις θερμίδες δεν σημαίνει να ζεις στα όρια της πείνας και της εξάντλησης. Όπως εξηγεί, αν κάψεις 3.000 θερμίδες τρέχοντας έναν μαραθώνιο, μπορείς θεωρητικά να φας σχεδόν ό,τι θέλεις και πάλι να είσαι σε έλλειμμα. Το θέμα όμως δεν είναι το «θεωρητικά».

Η ποιότητα της τροφής παίζει καθοριστικό ρόλο, τόσο στο σώμα όσο και στο μυαλό. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο συνδυασμός σωστής διατροφής με άσκηση είναι αυτός που κρατά το αποτέλεσμα σταθερό στον χρόνο.



Βάρη, cardio και μια δύσκολη αλλά σωτήρια απόφαση

Η προπόνηση με βάρη και το cardio, λέει, λειτουργούν καλύτερα μαζί. «Τα βάρη χτίζουν μυς και καίνε λίπος. Το cardio συμπληρώνει τη διαδικασία. Ιδανικά, πρώτα βάρη και μετά cardio», σημειώνει.

Όμως η πιο δύσκολη αλλαγή δεν έγινε στο γυμναστήριο, αλλά στο σπίτι. Ο ίδιος αποφάσισε να απομακρύνει εντελώς το junk food από την καθημερινότητά του. Να μην υπάρχει στο ντουλάπι, στο ψυγείο, στο οπτικό του πεδίο. Όχι γιατί «απαγορεύεται», αλλά γιατί η παρουσία του τροφοδοτεί έναν φαύλο κύκλο.

«Ήταν game changer», λέει. Με τον καιρό, όχι μόνο συνήθισε την υγιεινή διατροφή, αλλά άρχισε να τη λατρεύει. «Το junk food πλέον μου προκαλεί απέχθεια. Ακόμα κι αν υπάρχει μπροστά μου, είναι εύκολο να το αποφύγω».

Πηγή: gazzetta.gr