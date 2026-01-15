Στο νέο λιμάνι Λεμεσού Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, Ούρσουλα και Επίτροποι

Ecommbx
 15.01.2026 - 15:14
Στο νέο λιμάνι Λεμεσού, όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες του Κολεγίου των Επιτρόπων αφίχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και οι Επίτροποι. 

Πρώτοι αφίχθηκαν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ακολούθως οι Ευρωπαίοι Επίτροποι τους οποίους υποδέχθηκε η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά.

Την κ. φον ντερ Λάιεν, η οποία αφίχθηκε λίγο μετά τους Επίτροπους, κατά τις 14.35, υποδέχθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ο οποίος έκανε τις συστάσεις των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακολούθως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε τους Επίτροπους. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Πρόεδρος της Επιτροπής θα επισκεφθούν, στο χώρο της αίθουσας επιβατών στο νέο λιμάνι, έκθεση για το Σχέδιο Αμάλθεια και έπειτα θα παρακαθίσουν σε διμερή συνάντηση.

Την ίδια ώρα θα αρχίσουν συναντήσεις ανά ομάδες Υπουργών / Υφυπουργών και Επιτρόπων, με συζήτηση για θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας και των προτεραιοτήτων Κυπριακής Προεδρίας και Επιτροπής.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 3:55 μμ θα λάβει χώρα η ολομέλεια της συνάντησης, με σύσσωμο το Κολέγιο και το Υπουργικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, θα γίνουν διαβουλεύσεις με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου, για τη συνεργασία κατά το εξάμηνο ενάσκησής της.

Αργότερα το απόγευμα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η κ. φον ντερ Λάιεν θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

