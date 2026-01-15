«Άντε γα...»: Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης έβρισε γυναίκα που τον ενοχλούσε στο αεροδρόμιο - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τη Washington Post, σε βίντεο, καταγράφεται μια γυναίκα, φορώντας μάσκα, να απευθύνεται στον Άνταμς ζητώντας του επανειλημμένα να τη χτυπήσει στο πρόσωπο. «Έρικ Άνταμς, σε παρακαλώ, χτύπησέ με στο πρόσωπο. Θα ήθελα να με χτυπήσεις», ακούγεται να λέει.

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, περπατώντας λίγα βήματα πίσω της κατά την έξοδο από το αεροσκάφος, της απάντησε με έντονο ύφος, λέγοντάς της «άντε γα@@σου», προσθέτοντας ότι «δεν είναι πλέον δήμαρχος».

Η γυναίκα συνέχισε τη λεκτική πρόκληση, απαντώντας επίσης με ύβρεις, πριν υψώσει το μεσαίο της δάχτυλο προς τον Άνταμς τη στιγμή που εκείνος περνούσε δίπλα της.

Δείτε βίντεο: