«Άντε γα...»: Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης έβρισε γυναίκα που τον ενοχλούσε στο αεροδρόμιο - Δείτε βίντεο

 15.01.2026 - 15:13
«Άντε γα...»: Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης έβρισε γυναίκα που τον ενοχλούσε στο αεροδρόμιο - Δείτε βίντεο

Λεκτική αντιπαράθεση είχε ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς με μία γυναίκα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας Φορτ Γουόρθ, η οποία φέρεται να τον αποδοκίμαζε.

Σύμφωνα με τη Washington Post, σε βίντεο, καταγράφεται μια γυναίκα, φορώντας μάσκα, να απευθύνεται στον Άνταμς ζητώντας του επανειλημμένα να τη χτυπήσει στο πρόσωπο. «Έρικ Άνταμς, σε παρακαλώ, χτύπησέ με στο πρόσωπο. Θα ήθελα να με χτυπήσεις», ακούγεται να λέει.

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, περπατώντας λίγα βήματα πίσω της κατά την έξοδο από το αεροσκάφος, της απάντησε με έντονο ύφος, λέγοντάς της «άντε γα@@σου», προσθέτοντας ότι «δεν είναι πλέον δήμαρχος».

Η γυναίκα συνέχισε τη λεκτική πρόκληση, απαντώντας επίσης με ύβρεις, πριν υψώσει το μεσαίο της δάχτυλο προς τον Άνταμς τη στιγμή που εκείνος περνούσε δίπλα της.

Δείτε βίντεο:

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by The Washington Post (@washingtonpost)

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

