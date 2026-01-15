Ecommbx
LIKE ONLINE

Βρήκε τη δουλειά των ονείρων της χωρίς να την αναζητήσει και κερδίζει 4.000 ευρώ τον μήνα

 15.01.2026 - 15:14
Βρήκε τη δουλειά των ονείρων της χωρίς να την αναζητήσει και κερδίζει 4.000 ευρώ τον μήνα

Μια γυναίκα στη Φινλανδία άφησε τη δουλειά της σε γραφείο για να εργαστεί σε ένα κέντρο logistics και τώρα σχεδιάζει να σπουδάσει μηχανική logistics.

Για αρκετά χρόνια η Tiina Raitio εργαζόταν σε ένα γραφείο στη Φινλανδία χωρίς να αισθάνεται πραγματικά άνετα, γνωρίζοντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και πως η δουλειά των ονείρων της δεν ήταν αυτή. Με τον καιρό, άφησε το γραφείο και βρήκε μια απροσδόκητα ευχάριστη δουλειά σε αποθήκη logistics.

Η αλλαγή στη δουλειά και στη ζωή της ξεκίνησε το 2023 στο κέντρο logistics της Kesko στο Hakkila, στη Vantaa (Φινλανδία). Τους πρώτους μήνες εργαζόταν με τη μέθοδο της «φωνητικής επιλογής»: φορούσε ακουστικά που της έδιναν οδηγίες για το τι έπρεπε να συλλέξει, σε ποια ποσότητα και σε ποιο ράφι βρισκόταν το εμπόρευμα.

Ο μισθός της εκτοξεύτηκε

Ωστόσο, πλέον έχει αποκτήσει εμπειρία σε εργασίες προετοιμασίας παραγγελιών, ετικετοποίησης, συλλογής ξυλείας… Έχει επίσης αποκτήσει άδεια χειρισμού περονοφόρου ανυψωτικού. «Αυτή είναι, χωρίς αμφιβολία, η πιο ενδιαφέρουσα δουλειά που έχω κάνει. Το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε καν να σκεφτώ αν θα έψαχνα αλλού είναι ένα μέτρο του πόσο άνετα νιώθω», δηλώνει η ίδια, σε δηλώσεις που συγκέντρωσε το μέσο Anna.

Επιπλέον, τονίζει τον υψηλό μισθό της, που φτάνει σχεδόν τα 4.000 ευρώ τον μήνα. «Πιστεύω ότι είναι ένας πολύ καλός μισθός για μια δουλειά που δεν απαιτεί καμία εκπαίδευση», αναφέρει. «Φυσικά τα χρήματα παρακινούν. Καταλαβαίνω ότι αν δουλεύω λιγότερο, σημαίνει λιγότερα χρήματα».

Και παρόλο που η Tiina, μια γυναίκα πολύ απαιτητική με τη δουλειά της, αφιερώνει μεγάλο μέρος της ημέρας στην εργασία, αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο της σε πολύ διαφορετικές δραστηριότητες, όπως ιππασία ή τρέξιμο μαζί με τον σκύλο της. Ωστόσο, είναι τόσο παρακινημένη από τη δουλειά της που φοιτά στη σχολή που διαθέτει η εταιρεία και σχεδιάζει να σπουδάσει μηχανική logistics.

Τι είναι η Μηχανική Logistics

Η Μηχανική Logistics (Logistics Engineering) συνδυάζει αρχές μηχανικής με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, εστιάζοντας στον σχεδιασμό, την ανάλυση και βελτιστοποίηση συστημάτων μεταφορών, αποθήκευσης, διανομής και πληροφοριών, με στόχο τη μείωση κόστους, τη βελτίωση της απόδοσης και την αύξηση της χωρητικότητας μέσω ευφυών λύσεων και τεχνολογίας.

Εμπλέκεται στην μοντελοποίηση δικτύων, τη βελτιστοποίηση δρομολογίων, τη διαχείριση αποθεμάτων και την ανάλυση διαδικασιών σε τομείς όπως η πράσινη εφοδιαστική και οι αντίστροφες εφοδιαστικές αλυσίδες

Τι περιλαμβάνει η Μηχανική Logistics:

Βελτιστοποίηση Μεταφορών (Transportation Optimization): Εύρεση των πιο αποδοτικών διαδρομών και μέσων μεταφοράς.

Σχεδιασμός Δικτύων (Network Design): Βέλτιστη χωροθέτηση αποθηκών και κέντρων διανομής.

Διαχείριση Αποθεμάτων (Inventory Management): Αποδοτική διαχείριση των αποθεμάτων και βελτιστοποίηση ροής υλικών.

Ανάλυση Διαδικασιών (Process Analysis): Βελτίωση των ροών εργασίας και των λειτουργικών μεθόδων.

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems): Χρήση τεχνολογίας για τη διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών στην αλυσίδα.

Πράσινη και Βιώσιμη Εφοδιαστική (Green/Sustainable Logistics): Εφαρμογή πρακτικών για μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Πηγή: gazzetta.gr

Κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία, περιηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνοδευόμενη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. 

