Παραπολιτικά Λάρνακας: Κλειδωμένα φαβορί, σκληρά ντέρμπι και μία έδρα… φωτιά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

THEMAONLINE NEWSROOM  18.01.2026 - 10:02
Με τον πολιτικό χρόνο να μετρά αντίστροφα προς τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, η εικόνα στη Λάρνακα αρχίζει –τουλάχιστον σε παραπολιτικό επίπεδο– να αποκτά πιο καθαρά περιγράμματα. Από τις έξι έδρες της επαρχίας, οι πληροφορίες δείχνουν ότι τρεις θεωρούνται ήδη «κλειδωμένες», δύο παίζονται σε έντονα κομματικά πεδία και μία μένει ανοιχτή και απρόβλεπτη.

Στην κορυφή των φαβορί βρίσκεται η Αννίτα Δημητρίου. Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, με υψηλή αποδοχή στη Λάρνακα, δεν χρειάζεται καν να μπει στη διαδικασία του σταυρού προτίμησης, καθώς ηγείται του ψηφοδελτίου. Η εκλογή της θεωρείται δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη.

Ιδιαίτερα ισχυρό φαβορί θεωρείται και ο Ανδρέας Αποστόλου. Με τη στήριξη του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά κυρίως με ισχυρό κοινωνικό και τοπικό έρεισμα, καταγράφεται ως μία από τις πιο σταθερές παρουσίες στη Λάρνακα. Στο παρασκήνιο, η επανεκλογή του με το ΔΗΚΟ αντιμετωπίζεται ως σχεδόν βέβαιη.

Την τριάδα των «κλειδωμένων» συμπληρώνει ο Σωτήρης Ιωάννου. Στο ΕΛΑΜ φαίνεται να κινείται χωρίς ουσιαστικό εσωκομματικό ανταγωνισμό, γεγονός που τον καθιστά ξεκάθαρο φαβορί για τη μοναδική έδρα του κόμματος στη Λάρνακα.

Από εκεί και πέρα, ξεκινά η πραγματική μάχη.

Στο ΑΚΕΛ, όλα δείχνουν εσωκομματικό ντέρμπι. Ο Ανδρέας Πασιουρτίδης και ο Πανίκος Ξιούρουππας κοντράρονται σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες, με τη δυναμική της βάσης να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Στον Δημοκρατικό Συναγερμό, εφόσον το κόμμα επιβεβαιώσει τη δεύτερη έδρα, το προβάδισμα φαίνεται να έχει ο νυν βουλευτής Πρόδρομος Αλαμπρίτης, ο οποίος διατηρεί σταθερά ερείσματα και οργανωμένη παρουσία.

Και κάπως έτσι, μένει μία έδρα. Μία έδρα ανοιχτή, ρευστή και απρόβλεπτη. Είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα από όλες, καθώς δεν αποκλείεται να καταλήξει στο Άλμα ή στην Άμεση Δημοκρατία που φαίνεται να αποκτούν έντονη δυναμική. Στο πολιτικό προσκήνιο της Λάρνακας εμφανίζονται πρόσωπα με έντονη τοπική αναφορά, κοινωνική δικτύωση και απήχηση στη βάση, που ενδέχεται να ανατρέψουν τις παραδοσιακές ισορροπίες.

Η ΔΗΠΑ, η ΕΔΕΚ και οι Οικολόγοι δεν φαίνεται να καταφέρνουν να πετυχαίνουν έδρα στη Λάρνακα αλλά ίσως ούτε και είσοδο στη Βουλή ευρύτερα.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι, πέρα από τα «κλειδωμένα» φαβορί, η Λάρνακα δεν θα πάει σε αυτόματο πιλότο. Οι ισορροπίες είναι λεπτές, οι συμμαχίες ρευστές και η μία ανοιχτή έδρα μπορεί να αποδειχθεί ρυθμιστής για όλους. Όσο πλησιάζουμε προς τον Μάιο, τα χαμόγελα θα λιγοστεύουν, οι μηχανισμοί θα ανεβάζουν στροφές και οι εκπλήξεις δεν πρέπει να αποκλείονται.

Η κάλπη της Λάρνακας, παραδοσιακά, μιλάει τελευταία.

