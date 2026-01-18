Πυκνή τροχαία κίνηση προς το Τρόοδος - Ακινητοποιήθηκε όχημα με μηχανική βλάβη

Η διακίνηση προς την κορυφή, δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο λόγω ακινητοποίησης οχήματος από μηχανική βλάβη.

Στην κορυφή επίσης, επικρατεί πυκνή ομίχλη.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.