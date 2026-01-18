Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυκνή τροχαία κίνηση προς το Τρόοδος - Ακινητοποιήθηκε όχημα με μηχανική βλάβη

 18.01.2026 - 10:20
Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται στην περιοχή Τροόδους λόγω του μεγάλου αριθμού επισκεπτών.

Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται στην περιοχή Τροόδους λόγω του μεγάλου αριθμού επισκεπτών.

Η διακίνηση προς την κορυφή, δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο λόγω ακινητοποίησης οχήματος από μηχανική βλάβη.

Στην κορυφή επίσης, επικρατεί πυκνή ομίχλη.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.

