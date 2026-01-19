Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMA«Και του πουλιού το γάλα» - Με sushi και μύδια γιόρτασε τα ονομαστήρια του Μητροπολίτης Λεμεσού
ΠΑΡΑ-THEMA

«Και του πουλιού το γάλα» - Με sushi και μύδια γιόρτασε τα ονομαστήρια του Μητροπολίτης Λεμεσού

 19.01.2026 - 14:26
«Και του πουλιού το γάλα» - Με sushi και μύδια γιόρτασε τα ονομαστήρια του Μητροπολίτης Λεμεσού

Συζητήσεις εντός και εκτός εκκλησιαστικών κύκλων προκάλεσε το μενού που στήθηκε στην Μητρόπολη Λεμεσού με αφορμή τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Αθανασίου.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε το ThemaOnline, στη μακριά τραπεζαρία της Μητρόπολης είχε στηθεί ένα πλούσιο μπουφέ, με επιλογές που θύμιζαν περισσότερο δεξίωση ξενοδοχείου παρά ένα τυπικό εκκλησιαστικό γεύμα.

Το μενού περιλάμβανε ποικιλία ορεκτικών, πληθώρα επιλογών από σαλάτες, αλλά και πιο «εξωτικές» γεύσεις όπως sushi και μύδια, στοιχεία που δεν πέρασαν απαρατήρητα από όσους παρευρέθηκαν – αλλά και από εκείνους που είδαν τις φωτογραφίες. Γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά.

Στο γεύμα παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού Γιάννης Τσουλόφτας και ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, οι οποίοι εξήραν το έργο του Μητροπολίτη.

Ο ίδιος, σε πιο προσωπικό τόνο, αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, στις «πέτρες» που κάποτε πετούσε στη Μητρόπολη και στο πώς σήμερα, από τη θέση που κατέχει, καλείται συνεχώς να «κτίζει».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα απάτη: Παριστάνουν ψευδώς ΟΑΥ και ΓεΣΥ - Πώς προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες
Εικόνες ντροπής: «Υγειονομικός κίνδυνος» σε πράσινο σημείο - Βουνά από απόβλητα και δυσοσμία από ψόφια ζώα
Βίντεο - MasterChef: «Είχα ένα περίεργο ατύχημα πριν από κάποια χρόνια – Μου άλλαξε όλη μου τη ζωή»
Ραγίζει καρδιές ο Ανδρέας Αρτεμίου – «Ευχαριστώ σε που ήσουν ο γιος μου…»
Πάνω από 70 νέα επικίνδυνα προϊόντα: Μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην όραση και πνιγμό - Από πυροτεχνήματα μέχρι μπρελόκ - Λίστα
Ανδρέας - Σιμώνη: Για ποιο λόγο ανέβαλαν τη βάφτιση της κόρης τους και ποιο όνομα θα της δώσουν;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα απάτη: Παριστάνουν ψευδώς ΟΑΥ και ΓεΣΥ - Πώς προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες

 19.01.2026 - 14:21
Επόμενο άρθρο

Δύο άνδρες με το μικρότερο και το μεγαλύτερο ανδρικό μόριο στον κόσμο μιλούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν: «Είναι κατάρα»

 19.01.2026 - 14:30
Στο Στρασβούργο ο ΠτΔ: Προσφωνεί την Ολομέλεια του ΕΚ - Παρουσιάζει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας

Στο Στρασβούργο ο ΠτΔ: Προσφωνεί την Ολομέλεια του ΕΚ - Παρουσιάζει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα, το απόγευμα, στο Στρασβούργο, όπου αύριο, 20 Ιανουαρίου 2026, θα προσφωνήσει την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πολιτικό της αποτύπωμα για το επόμενο εξάμηνο, υπό το κεντρικό μήνυμα «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοικτή στον Κόσμο», με έμφαση σε μια Ευρώπη που ενισχύει τη στρατηγική της αυτονομία, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο Στρασβούργο ο ΠτΔ: Προσφωνεί την Ολομέλεια του ΕΚ - Παρουσιάζει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας

Στο Στρασβούργο ο ΠτΔ: Προσφωνεί την Ολομέλεια του ΕΚ - Παρουσιάζει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας

  •  19.01.2026 - 12:35
Απαντητική επιστολή στην πρώτη κυρία ετοιμάζει ο δικηγόρος της Ν.Τσικκίνη - «Προσπάθεια φίμωσης και εκφοβισμού»

Απαντητική επιστολή στην πρώτη κυρία ετοιμάζει ο δικηγόρος της Ν.Τσικκίνη - «Προσπάθεια φίμωσης και εκφοβισμού»

  •  19.01.2026 - 12:21
Ενώνουν δυνάμεις στον ΔΗΣΥ ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών-Συνέρχεται σήμερα το πολιτικό γραφείο για την υπόθεση Σύκα

Ενώνουν δυνάμεις στον ΔΗΣΥ ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών-Συνέρχεται σήμερα το πολιτικό γραφείο για την υπόθεση Σύκα

  •  19.01.2026 - 06:28
Στους 12 οι θάνατοι από γρίπη Α – Σήμα κινδύνου από το Υπουργείο Υγείας για ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες

Στους 12 οι θάνατοι από γρίπη Α – Σήμα κινδύνου από το Υπουργείο Υγείας για ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες

  •  19.01.2026 - 13:02
Νέο σοβαρό περιστατικό σε σχολείο: Καταγγελία για δασκάλα που έβαλε τρικλοποδιά σε μαθητή και χτύπησε σε θρανίο

Νέο σοβαρό περιστατικό σε σχολείο: Καταγγελία για δασκάλα που έβαλε τρικλοποδιά σε μαθητή και χτύπησε σε θρανίο

  •  19.01.2026 - 13:03
Εικόνες ντροπής: «Υγειονομικός κίνδυνος» σε πράσινο σημείο - Βουνά από απόβλητα και δυσοσμία από ψόφια ζώα

Εικόνες ντροπής: «Υγειονομικός κίνδυνος» σε πράσινο σημείο - Βουνά από απόβλητα και δυσοσμία από ψόφια ζώα

  •  19.01.2026 - 14:16
Υπόθεση οπαδών ΑΠΟΕΛ: Με εγγύηση €10.000 και αποκλεισμό από τα γήπεδα αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες

Υπόθεση οπαδών ΑΠΟΕΛ: Με εγγύηση €10.000 και αποκλεισμό από τα γήπεδα αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες

  •  19.01.2026 - 12:41
Απίστευτο κι όμως Κυπριακό: Ο viral χιονάνθρωπος που βολτάρει σε διπλοκάμπινο – Δείτε φωτογραφία

Απίστευτο κι όμως Κυπριακό: Ο viral χιονάνθρωπος που βολτάρει σε διπλοκάμπινο – Δείτε φωτογραφία

  •  19.01.2026 - 10:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα