«Και του πουλιού το γάλα» - Με sushi και μύδια γιόρτασε τα ονομαστήρια του Μητροπολίτης Λεμεσού

Σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε το ThemaOnline, στη μακριά τραπεζαρία της Μητρόπολης είχε στηθεί ένα πλούσιο μπουφέ, με επιλογές που θύμιζαν περισσότερο δεξίωση ξενοδοχείου παρά ένα τυπικό εκκλησιαστικό γεύμα.

Το μενού περιλάμβανε ποικιλία ορεκτικών, πληθώρα επιλογών από σαλάτες, αλλά και πιο «εξωτικές» γεύσεις όπως sushi και μύδια, στοιχεία που δεν πέρασαν απαρατήρητα από όσους παρευρέθηκαν – αλλά και από εκείνους που είδαν τις φωτογραφίες. Γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά.

Στο γεύμα παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού Γιάννης Τσουλόφτας και ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, οι οποίοι εξήραν το έργο του Μητροπολίτη.

Ο ίδιος, σε πιο προσωπικό τόνο, αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, στις «πέτρες» που κάποτε πετούσε στη Μητρόπολη και στο πώς σήμερα, από τη θέση που κατέχει, καλείται συνεχώς να «κτίζει».