Mια μοναδική, πολύχρωμη και άκρως σοκολατένια εμπειρία έρχεται στη Λευκωσία - Όλες οι λεπτομέρειες

Το SWEETOPIA είναι ακόμα μια εμπνευσμένη διοργάνωση του Inspired Family Fun, το οποίο γιορτάζει φέτος 10 χρόνια δυναμικής παρουσίας, μετρώντας δεκάδες επιτυχημένες διοργανώσεις, φεστιβάλ και εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Κύπρο, πάντα με επίκεντρο την οικογένεια και τη δημιουργική ψυχαγωγία.

Το SWEETOPIA προσκαλεί όλους τους λάτρεις της σοκολάτας σε ένα απολαυστικό ταξίδι γνώσης και γεύσης. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τη διαδρομή της σοκολάτας, να ανακαλύψουν τα μυστικά της και να γευτούν διαφορετικά είδη. Στο θέατρο του χώρου θα πραγματοποιούνται ζωντανές επιδείξεις και ενδιαφέροντα masterclasses, με τη συμμετοχή του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου και άλλων ειδικών στον κόσμο της σοκολάτας, προσφέροντας πολύτιμες τεχνικές και έμπνευση για μικρούς και μεγάλους.

Τα εντυπωσιακά installations, εμπνευσμένα από την καραμέλα και τη σοκολάτα, δημιουργούν το απόλυτο σκηνικό για μοναδικές φωτογραφίες: από το πολύχρωμο αερόστατο και την κούνια στα candy floss σύννεφα, μέχρι το γλυκό πλανητάριο και την iconic πισίνα με marshmallows, το SWEETOPIA μετατρέπει τη γλυκιά απόλαυση σε μια αξέχαστη, immersive εμπειρία.

Η εμπειρία συνεχίζεται με δημιουργικά εργαστήρια σοκολάτας, μπισκότων και donuts για παιδιά, υπέροχο σιντριβάνι σοκολάτας και αγορά γλυκών από το La Galerie Patisserie!

Είτε είστε λάτρεις της σοκολάτας και των γλυκών, είτε αναζητάτε μια ξεχωριστή οικογενειακή εμπειρία, το SWEETOPIA αποτελεί την απόλυτη γλυκιά, παιχνιδιάρικη και άκρως instagrammable περιπέτεια στη Λευκωσία.

• Παρασκευή 30 Ιανουαρίου: 16:00 – 20:00

• Σάββατο 31 Ιανουαρίου: 10:00 – 20:00

• Κυριακή 1η Φεβρουαρίου: 10:00 – 20:00

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος (12 ετών+): €8

Παιδιά (3–11 ετών): €6

Βρέφη (0–2 ετών): Δωρεάν είσοδος

Τα εισιτήρια περιλαμβάνουν είσοδο στον πολύχρωμο κόσμο του SWEETOPIA, επιδείξεις και masterclasses, κεράσματα για όλους, πρόσβαση στα installations και photo spots, βουτιά στην iconic πισίνα με «marshmallow» και VR games.

Το SWEETOPIA στηρίζει με €1 από κάθε εισιτήριο το Ronald McDonald House of Charities (RMHC), που κρατά τις οικογένειες με νοσηλευόμενα παιδιά μαζί.

Επιπλέον, δραστηριότητες με χρήση tokens περιλαμβάνουν το σιντριβάνι σοκολάτας, τα εργαστήρια σοκολάτας, μπισκότων και donuts καθώς και αγορά σοκολάτας και γλυκών.

Κλείστε έγκαιρα τα εισιτήρια σας στο:

https://www.inspiredfamilyfun.com/sweetopia