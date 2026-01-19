Εικόνες ντροπής: «Υγειονομικός κίνδυνος» σε πράσινο σημείο - Βουνά από απόβλητα και δυσοσμία από ψόφια ζώα

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, οι εικόνες αυτές δεν προσβάλλουν μόνο τον πολιτισμό μας, αλλά αποτελούν άμεση απειλή για τη δημόσια υγεία. Πόσο μάλλον όταν αυτό διεξάγεται την ώρα που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, μέσω του συντονιστή των επαρχιών κ. Ανδρέα Ευλαβή, πριν περίπου ένα χρόνο, ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υγειονομική βόμβα και την τραγική κατάσταση του πράσινου σημείου στην περιοχή Αγ. Βαρβάρας, στην Πάφο.

Η κατάσταση έχει ξεφύγει και πλέον, ο κόμπος έφτασε στο χτένι.

Ελλοχεύει σοβαρότατος Υγειονομικός Κίνδυνος: Η ύπαρξη ψόφιων ζώων εντός και εκτός του χώρου, σε συνδυασμό με την ανυπόφορη δυσοσμία και τη μπόχα, δημιουργεί εστίες μόλυνσης που ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους.

Οι εικόνες που αντικρίζει κάποιος είναι απλά τραγικές: Βουνά από ογκώδη απόβλητα και ακαθαρσίες έχουν μετατρέψει την περιοχή σε μια ανεξέλεγκτη χωματερή, χωρίς κανένα επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας.

Με βάση όλα τα πιο πάνω, εύλογα, διερωτούμαστε:

1) Που είναι οι διαχειριστές του πράσινου σημείου?

2) Ο ΕΟΑ θα συνεχίσει να παραμένει απαθής?

3) Τι μέτρα θα λάβει το Τμήμα Περιβάλλοντος για αποκατάσταση του χώρου και της υγιεινής?

Αναμένουμε απαντήσεις επί των ερωτημάτων, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος και άμεση αποκατάσταση του χώρου, στα πρότυπα που οφείλει να λειτουργεί.

Δείτε φωτογραφίες