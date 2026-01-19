Νέα απάτη: Παριστάνουν ψευδώς ΟΑΥ και ΓεΣΥ - Πώς προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες

Ανακοίνωση του Οργανισμού υπενθυμίζει ότι παρόμοιες ανακοινώσεις δημοσιοποιήθηκαν από τον ΟΑΥ τον περασμένο Νοέμβριο και στις 31 Δεκεμβρίου, αλλά τα περιστατικά συνεχίζονται. Τα μηνύματα εμφανίζονται ότι προέρχονται από το ΓεΣΥ, χρησιμοποιώντας το όνομα GESY κι επισημαίνεται ότι ο ΟΑΥ και το ΓεΣΥ δεν έχουν καμία σχέση με τα συγκεκριμένα μηνύματα.

«Τα μηνύματα αυτά ενημερώνουν παραπλανητικά τον παραλήπτη ότι πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο με σκοπό τη διόρθωση προσωπικών του στοιχείων».

Ο ΟΑΥ τονίζει ότι δεν θα ζητήσει ποτέ κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία σύνδεσης, στοιχεία πληρωμής ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS), όπως επίσης δε θα ζητήσει από τους πολίτες να πραγματοποιήσουν καμία οικονομική συναλλαγή μέσω συνδέσμων (links).