ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρός 16χρονος οδηγός σε τροχαίο, το όχημά του εξετράπη και προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα

 19.01.2026 - 14:13
Θύμα τροχαίου δυστυχήματος έπεσε ένας 16χρονος σήμερα τα ξημερώματα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Τρίπολης, στην περιοχή Σταματέικα του Δήμου Ερυμάνθου της Αχαΐας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 16χρονος εξετράπη, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία του και κατόπιν προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε χωράφι και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο ανήλικος δεν είχε δίπλωμα και το όχημα ήταν ανασφάλιστο.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ανήλικο, ενώ από τους αστυνομικούς του τμήματος Ερυμάνθου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα, το απόγευμα, στο Στρασβούργο, όπου αύριο, 20 Ιανουαρίου 2026, θα προσφωνήσει την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πολιτικό της αποτύπωμα για το επόμενο εξάμηνο, υπό το κεντρικό μήνυμα «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοικτή στον Κόσμο», με έμφαση σε μια Ευρώπη που ενισχύει τη στρατηγική της αυτονομία, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

