Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleEurovision 2026: Ποιος πρώην νικητής του διαγωνισμού επιστρέφει και διεκδικεί για τρίτη φορά το τρόπαιο;
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποιος πρώην νικητής του διαγωνισμού επιστρέφει και διεκδικεί για τρίτη φορά το τρόπαιο;

 19.01.2026 - 14:04
Eurovision 2026: Ποιος πρώην νικητής του διαγωνισμού επιστρέφει και διεκδικεί για τρίτη φορά το τρόπαιο;

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες απ’ άκρη σ’ άκρη της Ευρώπης -ή περίπου απ’ άκρη σ’ άκρη μετά τη μαζική πια αποχώρηση κάποιων κρατών- για τους εθνικούς τελικούς της Eurovision.

Ο 70ός μουσικός διαγωνισμός, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας στις 12, 14 και 16 Μαΐου, θα φιλοξενήσει 35 καλλιτέχνες, κάποιοι από τους οποίους έχουν ήδη αναδειχθεί σε χώρες όπως η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η Κύπρος, η Μάλτα, η Γεωργία και η Μολδαβία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο LifeNewscy.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα απάτη: Παριστάνουν ψευδώς ΟΑΥ και ΓεΣΥ - Πώς προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες
Εικόνες ντροπής: «Υγειονομικός κίνδυνος» σε πράσινο σημείο - Βουνά από απόβλητα και δυσοσμία από ψόφια ζώα
Βίντεο - MasterChef: «Είχα ένα περίεργο ατύχημα πριν από κάποια χρόνια – Μου άλλαξε όλη μου τη ζωή»
Ραγίζει καρδιές ο Ανδρέας Αρτεμίου – «Ευχαριστώ σε που ήσουν ο γιος μου…»
Πάνω από 70 νέα επικίνδυνα προϊόντα: Μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην όραση και πνιγμό - Από πυροτεχνήματα μέχρι μπρελόκ - Λίστα
Ανδρέας - Σιμώνη: Για ποιο λόγο ανέβαλαν τη βάφτιση της κόρης τους και ποιο όνομα θα της δώσουν;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο εισαγγελέας ζητά συμπληρωματικές εξηγήσεις από τον Στέφανο Παπαδόπουλο για τη μήνυση

 19.01.2026 - 13:43
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρός 16χρονος οδηγός σε τροχαίο, το όχημά του εξετράπη και προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα

 19.01.2026 - 14:13
Στο Στρασβούργο ο ΠτΔ: Προσφωνεί την Ολομέλεια του ΕΚ - Παρουσιάζει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας

Στο Στρασβούργο ο ΠτΔ: Προσφωνεί την Ολομέλεια του ΕΚ - Παρουσιάζει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα, το απόγευμα, στο Στρασβούργο, όπου αύριο, 20 Ιανουαρίου 2026, θα προσφωνήσει την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πολιτικό της αποτύπωμα για το επόμενο εξάμηνο, υπό το κεντρικό μήνυμα «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοικτή στον Κόσμο», με έμφαση σε μια Ευρώπη που ενισχύει τη στρατηγική της αυτονομία, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο Στρασβούργο ο ΠτΔ: Προσφωνεί την Ολομέλεια του ΕΚ - Παρουσιάζει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας

Στο Στρασβούργο ο ΠτΔ: Προσφωνεί την Ολομέλεια του ΕΚ - Παρουσιάζει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας

  •  19.01.2026 - 12:35
Απαντητική επιστολή στην πρώτη κυρία ετοιμάζει ο δικηγόρος της Ν.Τσικκίνη - «Προσπάθεια φίμωσης και εκφοβισμού»

Απαντητική επιστολή στην πρώτη κυρία ετοιμάζει ο δικηγόρος της Ν.Τσικκίνη - «Προσπάθεια φίμωσης και εκφοβισμού»

  •  19.01.2026 - 12:21
Ενώνουν δυνάμεις στον ΔΗΣΥ ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών-Συνέρχεται σήμερα το πολιτικό γραφείο για την υπόθεση Σύκα

Ενώνουν δυνάμεις στον ΔΗΣΥ ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών-Συνέρχεται σήμερα το πολιτικό γραφείο για την υπόθεση Σύκα

  •  19.01.2026 - 06:28
Στους 12 οι θάνατοι από γρίπη Α – Σήμα κινδύνου από το Υπουργείο Υγείας για ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες

Στους 12 οι θάνατοι από γρίπη Α – Σήμα κινδύνου από το Υπουργείο Υγείας για ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες

  •  19.01.2026 - 13:02
Νέο σοβαρό περιστατικό σε σχολείο: Καταγγελία για δασκάλα που έβαλε τρικλοποδιά σε μαθητή και χτύπησε σε θρανίο

Νέο σοβαρό περιστατικό σε σχολείο: Καταγγελία για δασκάλα που έβαλε τρικλοποδιά σε μαθητή και χτύπησε σε θρανίο

  •  19.01.2026 - 13:03
Εικόνες ντροπής: «Υγειονομικός κίνδυνος» σε πράσινο σημείο - Βουνά από απόβλητα και δυσοσμία από ψόφια ζώα

Εικόνες ντροπής: «Υγειονομικός κίνδυνος» σε πράσινο σημείο - Βουνά από απόβλητα και δυσοσμία από ψόφια ζώα

  •  19.01.2026 - 14:16
Υπόθεση οπαδών ΑΠΟΕΛ: Με εγγύηση €10.000 και αποκλεισμό από τα γήπεδα αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες

Υπόθεση οπαδών ΑΠΟΕΛ: Με εγγύηση €10.000 και αποκλεισμό από τα γήπεδα αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες

  •  19.01.2026 - 12:41
Απίστευτο κι όμως Κυπριακό: Ο viral χιονάνθρωπος που βολτάρει σε διπλοκάμπινο – Δείτε φωτογραφία

Απίστευτο κι όμως Κυπριακό: Ο viral χιονάνθρωπος που βολτάρει σε διπλοκάμπινο – Δείτε φωτογραφία

  •  19.01.2026 - 10:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα