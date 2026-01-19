Ecommbx
Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο εισαγγελέας ζητά συμπληρωματικές εξηγήσεις από τον Στέφανο Παπαδόπουλο για τη μήνυση

 19.01.2026 - 13:43
Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση που αφορά τη μήνυση η οποία κατατέθηκε μέσα στον Δεκέμβριο σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου από την εκπομπή Buongiorno και το ρεπορτάζ του Αργύρη Ηλιάδη, ο εισαγγελέας φέρεται να ζήτησε διευκρινίσεις από τον Στέφανο Παπαδόπουλο για το περιεχόμενο της μήνυσης που έχει υποβάλει.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα, το απόγευμα, στο Στρασβούργο, όπου αύριο, 20 Ιανουαρίου 2026, θα προσφωνήσει την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πολιτικό της αποτύπωμα για το επόμενο εξάμηνο, υπό το κεντρικό μήνυμα «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοικτή στον Κόσμο», με έμφαση σε μια Ευρώπη που ενισχύει τη στρατηγική της αυτονομία, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

