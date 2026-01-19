Λετυμπιώτης: «Η μάχη κατά της εγκληματικότητας απαιτεί συλλογική προσπάθεια» - «Αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, εκτροχιάζεται»

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τοποθετήθηκε με απόλυτη ειλικρίνεια, ξεκαθαρίζοντας πως η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να ωραιοποιήσει μια κατάσταση που «σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν μπορεί ούτε πρόκειται να γίνει ανεκτή».

«Έχει ήδη μιλήσει με σαφήνεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τις παραδειγματικές συνέπειες όσων συμμετείχαν στα απαράδεκτα αυτά επεισόδια, τα οποία έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές», υπογράμμισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι έχουν δοθεί ξεκάθαρες οδηγίες και πως η αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης είναι δεδομένη.

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι θα εντοπιστούν τα περιθώρια βελτίωσης και θα γίνουν οι αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, ενώ υπενθύμισε πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει ήδη προβεί σε δηλώσεις για τις ενέργειες που θα αναληφθούν, τόσο σε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό όσο και για τον κατασταλτικό και προληπτικό ρόλο των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο κ. Λετυμπιώτης έθεσε το ζήτημα σε ευρύτερο πλαίσιο, τονίζοντας την προσήλωση της Κυβέρνησης στην αντιμετώπιση χρόνιων στρεβλώσεων, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας αλλά και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, «σε ένα ευρωπαϊκό κράτος μέλος και σε μια σύγχρονη δημοκρατία».

Απαντώντας σε ερωτήματα για το οργανωμένο έγκλημα και τις διαχρονικές αποτυχίες αντιμετώπισής του, παραδέχθηκε πως πρόκειται για υπαρκτό πρόβλημα και στην Κύπρο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «η σωστή διάγνωση και η σωστή ανάλυση των δεδομένων είναι το πρώτο βήμα για πραγματική βελτίωση».

«Η έξαρση της εγκληματικότητας δεν είναι κυπριακό φαινόμενο, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το παραβλέψουμε», σημείωσε, επισημαίνοντας τις ενέργειες που έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια για ενίσχυση των Σωμάτων Ασφαλείας, εκσυγχρονισμό των θεσμών και ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Καταληκτικά, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ότι η μάχη κατά της εγκληματικότητας απαιτεί συλλογική προσπάθεια και διαρκή προσήλωση, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για ένα χρόνιο ζήτημα που, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, «εκτροχιάζεται».