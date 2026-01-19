Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή: Καταζητούνται 8 πρόσωπα για τους πυροβολισμούς στη Λάρνακα - Δείτε φωτογραφίες

 19.01.2026 - 15:53
Καταζητούνται τα πιο κάτω πρόσωπα, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με τη συμπλοκή και ρίψη πυροβολισμών, που διαπράχθηκαν στις 17 Ιανουαρίου, 2026, στη Λάρνακα.

Allam J.J Abualsoud, 26 ετών, από Παλαιστίνη
Mohammad N.N Almadi, 25 ετών, από Παλαιστίνη
Anas A.S Alabit, 25 ετών, από Παλαιστίνη
Wesam Y.J. Joha, 31 ετών, από Παλαιστίνη
Abulweimer Ahmed N.A, 35 ετών, από Παλαιστίνη
Kareem Mohammad Abdul Kareem Azzazi, 19 ετών, από Ιορδανία
Ahmad Mohammad Abdul Kareem Azzazi, 26 ετών, από Ιορδανία
Yazan Mohammad Abdul Kareem Azzazi, 25 ετών, από Ιορδανία

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στο τηλέφωνο 24-804060, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

Η υπό διερεύνηση υπόθεση αφορά στη διάπραξη των αδικημάτων 1. Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, 2. Συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, 3. Παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου, 4. Παράνομη κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών, 5. Εκβίαση, 6. Απαίτηση περιουσίας με απειλές, 7. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 8. Συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης αδικημάτων, 9. Επίθεση με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, 10. Απειλή, 11. Κατοχή επιθετικού οργάνου, 12. Μαχαιροφορία, 13. Οπλοφορία προς διέγερση τρόμου.

