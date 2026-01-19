Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 41χρονου – Όσα κατέδειξε

 19.01.2026 - 15:50
Φόνος στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 41χρονου – Όσα κατέδειξε

Με το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιακή του χώρα μεταφέρθηκε 41χρονος στο ΓΝ Πάφου, όπου και έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα με την αστυνομία να διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης η οποία διαπράχθηκε το Σάββατο, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σε περιοχή της Πέγειας.

Σήμερα διενεργήθηκε η νεκροτομή επί της σορού του 41χρονου άντρα και σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, ο θάνατος του επήλθε από εσωτερική αιμορραγία και εσωτερικό σοκ που προκλήθηκε από νύσσον και τέμνον όργανο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στο Δικαστήριο ο εξεταστής της υπόθεσης, Ανδρέας Χατζηβασίλης, Αναπληρωτής Λοχίας του ΤΑΕ Πάφου, γύρω στις 23:40 το βράδυ του Σαββάτου η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για συμπλοκή σε συγκεκριμένη διεύθυνση στην Πέγεια. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισαν τον 29χρονο ύποπτο έξω από την οικία του, καθώς και το όχημά του ακινητοποιημένο σε απόσταση περίπου 50 μέτρων, με εμφανείς ζημιές στο μπροστινό μέρος και θρυμματισμένο το πίσω δεξί παράθυρο.

Λίγο αργότερα, περί τις 00:15, μέλη του ΟΠΕ Πάφου που βρίσκονταν σε μηχανοκίνητη περιπολία στη λεωφόρο Κένεντυ στην Πάφο, σταμάτησαν όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε πρόσωπα. Οι επιβαίνοντες ανέφεραν ότι μετέφεραν μαχαιρωμένο άτομο και ζήτησαν βοήθεια για άμεση διακομιδή στο Νοσοκομείο, γεγονός που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι στο όχημα επέβαινε ο 41χρονος, με το μαχαίρι να παραμένει καρφωμένο στην κοιλιά του. Μαζί του βρισκόταν και 29χρονος, επίσης από τη Βουλγαρία, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι και εκδορές στο σώμα, αφού φέρεται να παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ο 29χρονος έτυχε ιατρικής περίθαλψης και νοσηλεύτηκε, ενώ στο όχημα βρίσκονταν ακόμη τρία ομοεθνή τους πρόσωπα.

Όπως προέκυψε από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν μεταβεί από τη Λεμεσό στην Πέγεια για να συναντήσουν τον ύποπτο, συγγενή τους, με σκοπό να επιλύσουν παρεξήγηση που προϋπήρχε. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το θύμα φέρεται να προκάλεσε ζημιές στο όχημα του υπόπτου με κομμάτι ξύλου, και ο 29χρονος φέρεται να τον μαχαίρωσε στην κοιλιά. Ακολούθως, ο ύποπτος επιβιβάστηκε στο όχημά του και φέρεται να τραυμάτισε τον άλλο 29χρονο, πριν τραπεί σε φυγή.

Ο ύποπτος συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής, βάσει δικαστικού εντάλματος. Κατά την ανάκριση παραδέχθηκε τη μαχαιριά, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον θείο του. Το Δικαστήριο έκρινε ότι συντρέχουν εύλογες υποψίες και, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, ενέκρινε την οκταήμερη κράτησή του για διευκόλυνση των ερευνών.

Σημειώνεται πως ο 29χρονος ανέφερε πως στις 17.1.26 το βράδυ τον ενημέρωσε η σύζυγος του ότι είδε το αυτοκίνητο του θύματος και τον ίδιο μαζί με άλλα πρόσωπα να σταθμεύσει σε χώρο στάθμευσης κοντά στο σπίτι τους. Λόγω του ότι , όπως είπε, το τελευταίο διάστημα είχε τσακωθεί με τον θείο του διαδικτυακά στο ΤΙΚ ΤΟΚ, ο σύζυγος της έπιασε ένα μαχαίρι από την κουζίνα της οικίας του για ασφάλεια και οδήγησε το αυτοκίνητο του στο χώρο στάθμευσης όπου βρισκόταν το θύμα.

