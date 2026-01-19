Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Γνωστή αλυσίδα καφέ, που όλοι γνωρίζουμε στην Κύπρο, επεκτείνεται και στη Γαλλία - Πού θα βρείτε το νέο της κατάστημα

 19.01.2026 - 14:58
Γνωστή αλυσίδα καφέ, που όλοι γνωρίζουμε στην Κύπρο, επεκτείνεται και στη Γαλλία - Πού θα βρείτε το νέο της κατάστημα

H Coffee Island πραγματοποίησε την είσοδό της στην αγορά της Γαλλίας, εγκαινιάζοντας το πρώτο της κατάστημα στη γραφική παριζιάνικη συνοικία της Μονμάρτης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ιστορική συνοικία φιλοξενεί πλέον το ελληνικό brand που έχει συνδέσει το όνομά του με την ποιότητα και το πάθος για τον καφέ. Σε ένα περιβάλλον γεμάτο ζωή, πολιτισμό και αυθεντικές εμπειρίες, η Coffee Island έρχεται να ενσωματωθεί φυσικά στον παλμό της πόλης, προσφέροντας μια σύγχρονη coffee experience που σέβεται και συνομιλεί με τον χαρακτήρα της περιοχής. Το νέο κατάστημα, σε σημείο έντονης τουριστικής και τοπικής κίνησης, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό κόμβο συνάντησης για Παριζιάνους και επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

«Η παρουσία μας στη Μονμάρτη είναι μια στιγμή χαράς και υπερηφάνειας για ολόκληρη την ομάδα της Coffee Island, καθώς καταφέρνουμε να κάνουμε το πρώτο μας βήμα στη Γαλλία και να βρισκόμαστε στην καρδιά του Παρισιού. Η είσοδός μας στη γαλλική αγορά επιβεβαιώνει ότι το όραμά μας για διεθνή ανάπτυξη υλοποιείται με συνέπεια και δυναμική», σχολιάζει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, CEO της Coffee Island.

Ξεκινώντας πριν από 27 χρόνια από την Πάτρα με όραμα να κατακτήσει τον κόσμο του καφέ, σήμερα η Coffee Island είναι μια παγκόσμια κοινότητα ανθρώπων με αφοσίωση όχι μόνο στον καφέ, αλλά και σε κάθε ιδέα που κάνει την καθημερινότητα μας πιο όμορφη, βιώσιμη και ποιοτική. Με περισσότερα από 420 καταστήματα σε 50 νομούς και 92 πόλεις της Ελλάδας, καθώς και πάνω από 60 σημεία στο εξωτερικό (Κύπρος, Λονδίνο, Ελβετία, Ρουμανία, Ισπανία, Καναδάς, Αίγυπτος, Ντουμπάι, Βουλγαρία, Ιράκ, Γαλλία & Ινδία), σε 4 ηπείρους, η Coffee Island συνδυάζει την επιχειρηματική της ανάπτυξη με την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών. Μέσω της Direct Trade συνεργασίας με παραγωγούς καφέ, επεξεργάζεται 1.900 τόνους καφέ ετησίως στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της.

Απασχολεί 206 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και συνεργάζεται με περισσότερους από 390 επιχειρηματίες μέσω του συστήματος δικαιόχρησης, ενώ στο σύνολο του δικτύου της διατηρούνται πάνω από 4.600 θέσεις εργασίας. Συνεισφέρει φορολογικά στην εθνική οικονομία, επιστρέφει αξία στην ελληνική κοινωνία και δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης σε 1.200 συνεργαζόμενες ελληνικές εταιρείες-προμηθευτές.

Πηγή: newmoney.gr

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα, το απόγευμα, στο Στρασβούργο, όπου αύριο, 20 Ιανουαρίου 2026, θα προσφωνήσει την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πολιτικό της αποτύπωμα για το επόμενο εξάμηνο, υπό το κεντρικό μήνυμα «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοικτή στον Κόσμο», με έμφαση σε μια Ευρώπη που ενισχύει τη στρατηγική της αυτονομία, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

