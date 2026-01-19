Πάνω από 70 νέα επικίνδυνα προϊόντα: Μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην όραση και πνιγμό - Από πυροτεχνήματα μέχρι μπρελόκ - Λίστα

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate για ενημέρωση των καταναλωτών.

Τα 72 προϊόντα κατανεμήθηκαν, για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς, στις πιο κάτω αρμόδιες κυβερνητικές αρχές:

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή: 8 προϊόντα

Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών: 24 προϊόντα

Τμήμα Περιβάλλοντος: 15 προϊόντα

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: 10 προϊόντα

Τμήμα Οδικών Μεταφορών: 6 προϊόντα

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών: 6 προϊόντα

Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων: 2 προϊόντα

Υγειονομικές Υπηρεσίες: 1 προϊόν

Όλες οι πληροφορίες για τα 72 προϊόντα που κοινοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα, καθώς και οι αρμόδιες αρχές που αυτά αφορούν, φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα. Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να ανατρέξουν απευθείας στην ιστοσελίδα του Safety Gate, για να αναζητήσουν όλα τα προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα και να λάβουν σχετικές πληροφορίες ώστε να αποφύγουν τη χρήση τους. Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα του Safety Gate παρέχεται και στην ελληνική γλώσσα.

Δείτε τη λίστα εδώ.

Συστάσεις – Προειδοποιήσεις

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Περαιτέρω, καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.